13 yaşındaki Tanju Kara'dan acı haber! Bolu'da boğulma tehlikesi geçirmişti

Bolu'da dün yaşanan olayda gölette boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki Tanju Kara'dan kötü haber geldi. Kara, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen bir gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 13:15
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 13:15

'da dün merkeze yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Çaygökpınar köyü sınırlarında bulunan gölette acı bir olay meydana gelmişti. Gök kenarına bisikletiyle gelen 13 yaşındaki Tanju Kara, arkadaşlarıyla birlikte "Suya girmek tehlikeli ve yasaktır" uyarılarına aldırış etmeyip suda yüzmeye başlamıştı.

Tanju Kara, bir süre sonra suda çırpınmaya başlarken çocuğun tehlikesi geçirdiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan ve kalbi duran Tanju Kara'ya ilk müdahaleyi bir jandarma personeli yaptı. Durumu kritik olan ve hayati tehlikesi bulunan talihsiz daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne sevk edildi.

13 YAŞINDAKİ TANJU'DAN ACI HABER

Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan 13 yaşındaki Tanju Kara, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

