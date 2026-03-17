Güneydoğu Anadolu bölgesi şiddetli sağanak yağışın etkisi altında. Sağanağın ardından oluşan sel ve taşkınlar; Şanlıurfa, Mardin ve Gaziantep'te cadde ve sokakları göle çevirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Güneydoğu'yu sağanak şiddetli vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar, Şanlıurfa, Mardin ve Gaziantep'te sel ve taşkınlara neden oldu. Gaziantep'te birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu, bazı bölgeler göle döndü. Mardin genelinde dereler taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, tarlalar sel sularının altında kaldı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarlalar göle döndü, kırsal mahalleler adeta adaya döndü. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Bilek Mahallesi'nde sel oluştu ve araç sürücüleri trafikte zorlandı. Mardin'de bir vatandaş sel sularının arasında kalan atını kurtardı.

GAZİANTEP

Gaziantep'te hafta sonu başlayan ve gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdüren yoğun yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken bazı bölgeler adeta göle döndü. Eski Nizip yolu üzerinde bulunan Şehitkamil ilçesinin kırsal Bilek (Güreniz) Mahallesi'nde de etkili olan yağış nedeniyle sel oluştu. Mahallenin yüksek kesimlerinden yola akan sel suları korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yağmur suları nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlandı.

MARDİN

Mardin genelinde dün etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında dereler taşarken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, tarlalar ise sel sularının altında kaldı. Bir vatandaş, sel sularının arasında kalan atını güçlükle kurtarmayı başardı.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa etkili olan yoğun yağışlar, Suruç ilçesinde tarlaları adeta göle çevirdi. Dört tarafı sularla kaplanan kırsal mahalleler ise adeta adaya döndü.