Gündem
Bayramda hava nasıl olacak? Güven Özdemir açıkladı: Kar yağışı ve sağanak günlerce sürecek

Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, Ramazan Bayramı'nda havanın nasıl olacağı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, bayram boyunca sağanak yağış ve kar geçişlerinin görüleceğini bildirdi. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde de sağanak yağışlar etkisini arttıracak.

GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 11:05
17.03.2026
saat ikonu 11:05

Ramazan Bayramı tatili boyunca Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı bir hava hakim olacak. Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir'in TGRT Haber canlı yayında yaptığı açıklamalara göre, Akdeniz üzerinden gelen alçak basın sistemi ve kuvvetli Poyraz rüzgarı, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde etkisini sürdürecek. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde beklenirken, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yağmur görülecek. Sürücülerin ve deniz yoluyla seyahat edeceklerin olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması gerekiyor.

BAYRAM ÖNCESİ VE BAYRAM BOYUNCA HAVA DURUMU

Dr. Güven Özdemir'in aktardığı bilgilere göre, Türkiye, Akdeniz üzerinden gelen alçak basın sisteminin etkisi altına giriyor. Bugün ülke genelinde parçalı bulutlu, yer yer sis ve pus olayları gözlenirken, İstanbul'da gece sıcaklıkları 6-12 derece civarında seyretti. Yarından itibaren Poyraz rüzgarının 40-60 km/s hızla kuvvetlenmesi bekleniyor. Perşembe gününden itibaren ise yağışlar tüm yurtta etkili olmaya başlayacak.

Bayramın birinci günü olan Cuma, ikinci günü Cumartesi ve üçüncü günü Pazar günleri de soğuk ve yağışlı hava koşulları devam edecek. Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, Mart ayının sonuna kadar etkisini sürdürecek. Dr. Özdemir, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözünü hatırlatarak, soğukların devam edeceğini ancak İstanbul için kar yağışı ihtimalinin bulunmadığını belirtti.

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTTIRACAK

Bayram süresince hava durumu bölgelere göre bazı farklılıklar gösterecek:

Doğu Anadolu Bölgesi: 1100-1200 metre üzerindeki rakımlarda kar yağışı görülecek.
İstanbul ve Marmara: Yağmurlu geçecek. İstanbul'da baraj doluluk oranlarının %40 seviyelerinde olması nedeniyle bu yağışların önemi büyük.

Kıyı Ege: Bayramın bazı günlerinde parçalı bulutlu olma ihtimali bulunuyor.

Doğu Karadeniz ve Kuzey Doğu Anadolu: Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde parçalı bulutlu geçebilirken, diğer bölgeler yağışlı olacak.
Özellikle sürücülerin ani yağışlar ve kuvvetli Poyraz rüzgarının yaratabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor. Görüş mesafesinin düşmesi ve yol koşullarının bozulması riskine karşı tedbirli olunmalı.

DENİZ ULAŞIMI VE HAVA KİRLİLİĞİ

Bugün İstanbul'da etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksaklıklara neden oldu. Dr. Özdemir, yarın da sisin etkili olabileceğini ancak Perşembe gününden itibaren yerini yağışa bırakacağını belirtti. Ancak kuvvetli Poyraz rüzgarı nedeniyle Karadeniz kıyıları, Yalova kıyıları, Marmara'nın güney kıyıları ve Çanakkale bölgesinde denizlerin çok dalgalı olabileceği, bu durumun deniz seferlerini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuldu.

İstanbul gibi büyük metropollerde sabah saatlerinde yüksek seyreden hava kirliliği de gündeme geldi. Trafik ve baca gazlarının etkisiyle oluşan kirliliğin, beklenen yağışlarla birlikte bir miktar temizlenmesi umuluyor. Ancak yağışın miktarı ve süresi, bu temizliğin ne kadar etkili olacağını belirleyecek.

Vatandaşların bayram tatili planlarını yaparken bu hava durumu uyarılarını dikkate alarak gerekli önlemleri almaları önem taşıyor.

