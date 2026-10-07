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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 07:22
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 07:29

18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın boğazını kesmişti! Katil zanlısı tutuklandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde geçen hafta ormanlık alanda sevgilisi tarafından boğazı kesilen Gökçe Alkan hayatını kaybetti. Gözaltına alınan katil zanlısı Mustafa Bağ, dün akşam çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 07:22
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 07:29

Bursa Karacabey'de 3 Ekim Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında otomobille ormana giden Mustafa Bağ (24) ile Gökçe Alkan (18) arasında tartışma çıktı.

HABERİN ÖZETİ

18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın boğazını kesmişti! Katil zanlısı tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Bursa Karacabey'de tartıştığı Gökçe Alkan'ın boğazını bıçakla keserek öldüren Mustafa Bağ, SEGBİS üzerinden alınan ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa Karacabey'de 3 Ekim günü saat 22.00 sıralarında ormana giden Gökçe Alkan ile Mustafa B. arasında çıkan tartışmada genç kız boğazı kesilerek öldürüldü.
Olayın ardından şüphelinin vatandaşlara tartıştığı kişinin öldüğünü söylediği, ilçe merkezine gitmek için yardım istediği ve kendi boynunda da kesik olduğu öğrenildi.
Şüphelinin adliyeye getirileceği bilgisi üzerine çok sayıda vatandaş adliye çevresinde toplandı.
Zanlı adliyeye fiziken getirilmedi; ifadesi SEGBİS sistemi üzerinden görüntülü olarak alındı.
Kalabalığı sakinleştirmek için Gökçe Alkan'ın eniştesi duruşma salonuna alınarak süreci SEGBİS üzerinden takip etti.
Mustafa Bağ, kasten planlayarak adam öldürme suçundan sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği işlemlerinin ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

GENÇ KIZIN BOĞAZINI KESTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Bağ, yanında bulunan bıçakla Gökçe Alkan'ın boğazını kesti. Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın boğazını kesmişti! Katil zanlısı tutuklandı

Olayın ardından yaya olarak mahalleye gelen şüphelinin vatandaşlara tartıştığı kişinin öldüğünü söylediği ve ilçe merkezine gitmek için yardım istediği belirtildi. Öte yandan şüphelinin bıçakla kendine de zarar verdiği ve boynunda kesik olduğu öğrenildi.

18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın boğazını kesmişti! Katil zanlısı tutuklandı

VATANDAŞLAR ADLİYEYE KOŞTU

Cinayetin ardından gözaltına alınan Mustafa Bağ’ın dün akşam saatlerinde adliyeye getirileceği yönündeki bilgi kısa sürede ilçede yayıldı. Bunun üzerine çok sayıda vatandaş adliye çevresinde toplandı.

KALABALIK İNANMADI, GENÇ KIZIN ENİŞTESİ SALONA ALINDI

Ancak zanlı, adliyeye fiziken getirilmedi. Mustafa Bağ’ın ifadesi, adli işlemler kapsamında SEGBİS sistemi üzerinden görüntülü olarak alındı. Zanlının adliyeye getirilmediğine inanmayan kalabalığın sakinleştirilmesi amacıyla Gökçe Alkan’ın eniştesi Gökhan Akbay da duruşma salonuna alındı ve süreci SEGBİS üzerinden takip etti.

KATİL TUTUKLANDI

Savcılık işlemlerinin ardından Bağ, kasten planlayarak adam öldürme suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 

18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın boğazını kesmişti! Katil zanlısı tutuklandı

Duruşma salonunda süreci takip eden Gökhan Akbay, dava işlemlerinin ardından yaptığı açıklamada zanlının hiçbir şekilde adliye binasına getirilmediğini, işlemlerin SEGBİS üzerinden gerçekleştirildiğini ifade etti.

Genç kızın katili Mustafa Bağ, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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ETİKETLER
#Sulh Ceza Hakimliği
#Gökçe Alkan
#Bursa Karacabey
#Gökhan Akbay
#Mustafa Bağ
#3. Sayfa
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