18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın boğazını kesmişti! Katil zanlısı tutuklandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bursa Karacabey'de 3 Ekim Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında otomobille ormana giden Mustafa Bağ (24) ile Gökçe Alkan (18) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Bağ, yanında bulunan bıçakla Gökçe Alkan'ın boğazını kesti. Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından yaya olarak mahalleye gelen şüphelinin vatandaşlara tartıştığı kişinin öldüğünü söylediği ve ilçe merkezine gitmek için yardım istediği belirtildi. Öte yandan şüphelinin bıçakla kendine de zarar verdiği ve boynunda kesik olduğu öğrenildi.
Cinayetin ardından gözaltına alınan Mustafa Bağ’ın dün akşam saatlerinde adliyeye getirileceği yönündeki bilgi kısa sürede ilçede yayıldı. Bunun üzerine çok sayıda vatandaş adliye çevresinde toplandı.
Ancak zanlı, adliyeye fiziken getirilmedi. Mustafa Bağ’ın ifadesi, adli işlemler kapsamında SEGBİS sistemi üzerinden görüntülü olarak alındı. Zanlının adliyeye getirilmediğine inanmayan kalabalığın sakinleştirilmesi amacıyla Gökçe Alkan’ın eniştesi Gökhan Akbay da duruşma salonuna alındı ve süreci SEGBİS üzerinden takip etti.
Savcılık işlemlerinin ardından Bağ, kasten planlayarak adam öldürme suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Duruşma salonunda süreci takip eden Gökhan Akbay, dava işlemlerinin ardından yaptığı açıklamada zanlının hiçbir şekilde adliye binasına getirilmediğini, işlemlerin SEGBİS üzerinden gerçekleştirildiğini ifade etti.
Genç kızın katili Mustafa Bağ, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.