235 milyon liralık vurgun yapan şebekeye operasyon: 12 şüpheli tutuklandı

Kocaeli’de Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mali suçlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

235 MİLYON TL'LİK VURGUN

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde, il genelinde faaliyet gösteren iki firmanın toplam 235 milyon TL zarara uğratıldığı belirlendi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Araştırmaların ardından şüpheli şahıslar hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kocaeli, İstanbul, İzmir, Bartın ve Çanakkale illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.