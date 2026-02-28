Menü Kapat
TGRT Haber
 Onur Kaya

235 milyon liralık vurgun yapan şebekeye operasyon: 12 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de iki firmayı 235 milyon TL zarara uğrattığı tespit edilen dolandırıcılara yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında yakalanan 12 şüpheli tutuklandı.

235 milyon liralık vurgun yapan şebekeye operasyon: 12 şüpheli tutuklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 03:50
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 03:55

Kocaeli’de Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mali suçlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

HABERİN ÖZETİ

235 milyon liralık vurgun yapan şebekeye operasyon: 12 şüpheli tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Kocaeli merkezli mali suç operasyonunda, iki firmanın 235 milyon TL zarara uğratıldığı iddiasıyla 5 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli merkezli mali suç operasyonu düzenlendi.
İki firma toplam 235 milyon TL zarara uğratıldı.
Operasyon, Kocaeli dahil 5 ilde (İstanbul, İzmir, Bartın, Çanakkale) eş zamanlı gerçekleştirildi.
Şüpheliler "nitelikli dolandırıcılık" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ile suçlandı.
Gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

235 MİLYON TL'LİK VURGUN

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde, il genelinde faaliyet gösteren iki firmanın toplam 235 milyon TL zarara uğratıldığı belirlendi.

235 milyon liralık vurgun yapan şebekeye operasyon: 12 şüpheli tutuklandı

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Araştırmaların ardından şüpheli şahıslar hakkında "nitelikli " ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kocaeli, İstanbul, İzmir, Bartın ve Çanakkale illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

28 ilde dev siber operasyonda tutuklamalar: Phishing, bahis, müstehcen görüntü...
