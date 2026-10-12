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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 11:49

Adana'da koca dehşeti: Kıskançlık krizine girdi karısını bıçakladı

Adana'da eşini sokak ortasında bıçaklayarak yaralayan cani koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin, saldırıyı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 11:49

’nın ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi’nde 7 Ekim’de yaşanan olayda, Fatma H. kaldırımda yürürken kocası Osman H. arkasından yaklaştı. Osman H., eşine bıçakla saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı.

HABERİN ÖZETİ

Adana'da koca dehşeti: Kıskançlık krizine girdi karısını bıçakladı

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir koca, kıskançlık krizi sonucu eşini kaldırımda bıçakla yaraladı.
Olay, 7 Ekim'de Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde meydana geldi.
Osman H. adlı koca, eşi Fatma H.'yi kaldırımda yürürken bıçakla saldırdı.
Saldırgan, olayda kullandığı bıçakla aynı mahallede yakalandı.
Çiftin bir süredir geçimsizlik yaşadığı ve saldırının kıskançlık nedeniyle gerçekleştiği belirlendi.
Şüpheli Osman H. mahkemece tutuklandı.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

Gelen ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan Fatma H., sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri ise çevrede geniş çaplı bir arama başlattı. 

Adana'da koca dehşeti: Kıskançlık krizine girdi karısını bıçakladı

KULLANDIĞI BIÇAKLA YAKALANDI

Osman H., aynı mahallede, saldırıda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Fatma H.’nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

"BİR ANLIK ÖFKEYLE YAPTIM. PİŞMANIM"

Polisin yürüttüğü incelemede, çiftin bir süredir ciddi geçimsizlik yaşadığı ve saldırının, Osman H.’nin kıskançlık krizine kapılması sonucu gerçekleştiği tespit edildi. Emniyetteki ifadesinde Osman H.’nin, “Bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım” dediği iddia edildi. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklandı.

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#adana
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#Kuruköprü Mahallesi
#Fatma H.
#Osman H.
#3. Sayfa
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