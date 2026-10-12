Adana'da koca dehşeti: Kıskançlık krizine girdi karısını bıçakladı

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İstanbul
Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi’nde 7 Ekim’de yaşanan olayda, Fatma H. kaldırımda yürürken kocası Osman H. arkasından yaklaştı. Osman H., eşine bıçakla saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Gelen ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan Fatma H., sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri ise çevrede geniş çaplı bir arama başlattı.
Osman H., aynı mahallede, saldırıda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Fatma H.’nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Polisin yürüttüğü incelemede, çiftin bir süredir ciddi geçimsizlik yaşadığı ve saldırının, Osman H.’nin kıskançlık krizine kapılması sonucu gerçekleştiği tespit edildi. Emniyetteki ifadesinde Osman H.’nin, “Bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım” dediği iddia edildi. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklandı.