TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 00:54
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 00:54

Afyonkarahisar’da akraba kavgasında kan aktı: Enişte kayınbiraderlerinin açtığı ateşle hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Işıklar beldesinde akrabalar arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kayınbiraderleri M.C. ve S.C. tarafından tüfekle vurulan 37 yaşındaki Aykut K., kaldırıldığı Çobanlar Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Afyonkarahisar’da akraba kavgasında kan aktı: Enişte kayınbiraderlerinin açtığı ateşle hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 00:54
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 00:54

Işıklar beldesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, Aykut K., ile kayınbiraderleri M.C. ve S.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.C. ve S.C., yanlarında bulunan tüfekle Aykut K.’ye ateş açtı. 

BÜTÜN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Aykut K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çobanlar Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, şahıs burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar’da akraba kavgasında kan aktı: Enişte kayınbiraderlerinin açtığı ateşle hayatını kaybetti

KAÇAN ŞÜPHELİLER 1 SAAT İÇİNDE YAKALANDI

Olayın ardından suç aletiyle birlikte kaçan şüpheliler M.C. ve S.C., olaydan yaklaşık 1 saat sonra Işıklar beldesinde bir akrabalarının evinde yakalandı. Gözaltına alınan şahısların jandarma karakoluna götürüldükleri bildirildi.
Öte yandan, olayda tüfeği şüphelilerden hangisinin ateşlediği ise belirsizliğini koruyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Afyonkarahisar'daki katliamın kanlı rotası ortaya çıktı: 50 kilometrede 8 cinayet
16 yaşındaki şahıs, 17 yaşındaki arkadaşını ormana çağırıp öldürdü: Cinayetin ardından yaptığı şey kan dondurdu
ETİKETLER
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.