Afyonkarahisar'da midibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 27 yaralı

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İstanbul
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.
Şuhut Belediyesinde görevli işçileri taşıyan 03 SK 073 plakalı midibüs, Uzunpınar köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan F.A, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralanan 27 kişi, bölgedeki hastanelere sevk edildi.