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Gündem
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 15:45

Yüksekova’da öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde taşımalı eğitim veren okul servisi yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi! Yeni ile Vezirli mahalleleri arasında yaşanan kaza sonrası can pazarı yaşanırken, araçta bulunan 10 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan öğrenciler Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılırken, feci kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Yüksekova’da öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 15:45

'nin ilçesinde okul servisinin devrilmesi sonucu 10 öğrenci yaralandı. 

Yüksekova’da öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeni ile Vezirli mahalleleri arasındaki ana yolda seyir halinde olan 30 S 2386 plakalı , yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan 10 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yüksekova’da öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Devrilen minibüs çekici yardımıyla yolda kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

 

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ETİKETLER
#hakkari
#kaza
#Yüksekova
#öğrenciler
#okul servisi
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