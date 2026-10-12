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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 12:34

Antalya-Isparta yolunda feci kaza: Midibüs devrildi: 17 yaralı

Antalya-Isparta karayolunda yolcu midibüsü devrildi! Aksu ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 12:34

-Isparta karayolunda yolcu midibüs devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. 

HABERİN ÖZETİ

Antalya-Isparta yolunda feci kaza: Midibüs devrildi: 17 yaralı

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
Antalya-Isparta yolunda meydana gelen midibüs kazasında yaralıların olduğu bildirildi.
Kaza saat 11.00 sıralarında Aksu ilçesi Antalya-Isparta yolu üzerinde meydana geldi.
Midibüs, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü bariyerlere çarpıp devrildi.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.
Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
Antalya-Isparta yolunda feci kaza: Midibüs devrildi: 17 yaralı

Antalya-Isparta karayolunda yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edilerek yaralılara müdahalede bulunuldu. 

 

Antalya-Isparta yolunda feci kaza: Midibüs devrildi: 17 yaralı


Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre araçta bulunan 23 yolcudan 17'sinin yaralandığı, yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaralılara yönelik gerekli müdahaleleri sürdürdüğü ifade edildi.
 

Antalya-Isparta yolunda feci kaza: Midibüs devrildi: 17 yaralı

Açıklamada, kazayla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği ve kamuoyunun süreç hakkında bilgilendirileceği kaydedildi.
Öte yandan, midibüsün Tekirdağ Çerkezköy'den 23 yolcuyla çıktığı, Antalya'ya 25 km mesafe kala kaza geçirdiği öğrenildi.

Antalya-Isparta yolunda feci kaza: Midibüs devrildi: 17 yaralı

 

 

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#Antalya
#İsparta
#aksu
#Midibüs Kazası
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