Ağrı'da feci kaza: Otomobil tırın altına girdi, 4 kişi hayatını kaybetti

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İstanbul
Hamur-Tutak Kavşağı'nda Tutak yönünden gelen pancar yüklü tır ile Hamur istikametinden gelen otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobil tırın altında kaldı.
Kazada otomobilde bulunan 15 yaşındaki F.K., 72 yaşındaki V.K., 62 yaşındaki D.K. ve 36 yaşındaki A.K. hayatını kaybetti. Yaralanan tır sürücüsü M.K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.