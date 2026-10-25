Hamur-Tutak Kavşağı'nda Tutak yönünden gelen pancar yüklü tır ile Hamur istikametinden gelen otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobil tırın altında kaldı.

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HABERİN ÖZETİ Ağrı'da feci kaza: Otomobil tırın altına girdi, 4 kişi hayatını kaybetti Hamur-Tutak Kavşağı'nda pancar yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, tır sürücüsü ise yaralandı. Tutak yönünden gelen pancar yüklü tır ile Hamur istikametinden gelen otomobil kavşakta çarpıştı ve otomobil tırın altında kaldı. Otomobilde bulunan 15 yaşındaki F.K., 72 yaşındaki V.K., 62 yaşındaki D.K. ve 36 yaşındaki A.K. hayatını kaybetti. Yaralanan tır sürücüsü M.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan 15 yaşındaki F.K., 72 yaşındaki V.K., 62 yaşındaki D.K. ve 36 yaşındaki A.K. hayatını kaybetti. Yaralanan tır sürücüsü M.K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.