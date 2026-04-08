Aksaray'da feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Nevşehir’den İzmir’e giden yolcu otobüsü Aksaray sınırlarında feci bir kaza geçirdi.

Özetle

Niğde Ankara otoyoluna giriş yaparken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, şarampole devrildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Feci kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı. Yaralılar Aksaray ve ilçe devlet hastanelerine edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.