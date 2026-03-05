Menü Kapat
TGRT Haber
Alacak verecek meselesi kanlı bitti! Saldırı anı kamerada

Gaziantep’in Nizip ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle düzenlenen silahlı saldırıda 24 yaşındaki Eyüp Ceylan yaşamını yitirdi, arkadaşı ağır yaralandı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli tutuklandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 15:17

ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cumhuriyet Caddesi'nde İsmet K. ve Eyüp Ceylan (24) isimli şahıslar, alacak-verecek meselesi nedeniyle Hüseyin Karadağ isimli şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda İsmet K. ve Eyüp Ceylan ağır yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken durumu ağır olan Eyüp Ceylan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Alacak verecek meselesi kanlı bitti! Saldırı anı kamerada

ARAÇLA YANAŞTI, ATEŞ EDİP GİTTİ

Eyüp Ceylan'ın ölümü, arkadaşı İsmet K.'nın ise ağır yaralanmasıyla sonuçlanan olay anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Hüseyin Karadağ isimli şahsın, hafif ticari aracıyla Eyüp Ceylan'ın bulunduğu araca yanaştıktan sonra bir süre bekleyip tabanca ile ateş ettikten sonra hızla ayrılma anları yer aldı. Görüntülerde, Ceylan'ın birkaç olay yerinden kaçmak için manevra yapmaya çalışmasına rağmen saldırganın tekrar tekrar önüne kırma anları ise dikkat çekti. Maktul Eyüp Ceylan'ın olay anında ise eşi ve yeni doğmuş bebeği ile görüntülü görüşme yaptığı belirtildi. Olay sonrası gözaltına alınan katil zanlısı Hüseyin Karadağ, emniyette tamamlanan işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alacak verecek meselesi kanlı bitti! Saldırı anı kamerada
