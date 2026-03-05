Evden çıkmayan kiracısını katletti! Anlaşmazlık kanlı bitti

İzmir'in Urla ilçesi ev tahliyesi konusunda çıkan tartışmada ev sahibi kiracısını tabancayla öldürdü. Kiracı Rıdvan Çelik (37) ile Atatürk Mahallesi'ndeki evinin önünde bir araya gelen ev sahibi N.Ü. (54) arasında tartışma çıktı.

RUHSATSIZ SİLAH ÇELİK'İN SONU OLDU

Çelik ve ev sahibi arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine N.Ü, ruhsatsız tabancasıyla Çelik'e ateş açtı. Komşular korku dolu anlar yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. N.Ü. polis ekiplerince gözaltına alındı. Tarafların bir süredir kira miktarında anlaşamadıkları, ev sahibi N.Ü'nün evin tahliye edilmesini istediği, tartışmanın da bu nedenle çıktığı öğrenildi.