TGRT Haber
27°
Yaşam
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Ev sahibi öğretmen, 70 yaşındaki kiracısını döverek öldürdü! Olayın sebebi ortaya çıktı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir okulda öğretmen olan adam, yayla evindeki 70 yaşındaki kiracısını tartışma sırasında darbetti. Yaralanıp evine giden kiracı hayatını kaybetti, şüpheli ise kaçtı. Olayın arızalı şofben için istenen 500 TL nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı.

Ev sahibi öğretmen, 70 yaşındaki kiracısını döverek öldürdü! Olayın sebebi ortaya çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.08.2025
18:32
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
18:32

'a bağlı Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası’nda ev sahibi Yener R., 4 yıldır kiracısı olan 70 yaşındaki Hüseyin Başak’tan şofben arızası için 500 TL talep etti. Başak ise şofbenin kullanılmadığını söyleyerek parayı vermek istemedi. Bunun üzerine dün başlayan tartışma, bugün köy meydanında kavgaya dönüştü.

Ev sahibi öğretmen, 70 yaşındaki kiracısını döverek öldürdü! Olayın sebebi ortaya çıktı

Ev sahibi Yener R. ve eşi, 3 çocuk babası Başak’ı sopa ve demir levye ile darbetti. Kavganın ardından evine dönen Başak, kısa süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, acılı aileyi güçlükle sakinleştirdi.

OTOPSİ YAPILACAK

Savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinde Başak’ın vücudunda izleri bulunduğu belirlendi. Hayatını kaybeden Başak'ın kesin sebebinin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Ev sahibi öğretmen, 70 yaşındaki kiracısını döverek öldürdü! Olayın sebebi ortaya çıktı

Olayın ardından eşi ve çocuklarıyla birlikte araçla kaçan şüphelinin ilçedeki meslek lisesinde daha önce müdür yardımcısı olarak görev yaptığı, şimdi ise öğretmenliğe geçtiği öğrenildi.

HER YERDE ARANIYOR

Şüpheli öğretmen ve eşinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ETİKETLER
#kavga
#şiddet
#ölüm
#kozan
#darp
#suikast
#soykırım
#kasten öldürme
#Adli Tıp Raporu
#Kargaşa
#Yaşam
TGRT Haber
