Aksaray'da vahşet! Kayıp mühendisin cesedi dondurucudan çıktı

Altunhisar ilçesi İt Deresi mevkiinde dehşet yaşandı. Aksaray'da ailesinin 12 gün önce kayıp müracaatında bulunduğu 55 yaşındaki emekli jeoloji mühendisi Tekin A. korkunç şekilde bulundu. Niğde'de bulunan bir dondurucunun içinden ceset çıktı. Cesedin kaıp mühendise ait olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışmasını derinleştiren ekipler; şüpheli Y.C.K.'nin (29) Kayseri'de olduğunu tespit etti. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Y.C.K.; yakalanarak gözaltına alındı. Y.C.K.'nin Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.