Kuşadası'nda kıyıya ceset vurdu! Kimliği açıklandı

Güzelçamlı Mahallesi sahilinde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkanlar, deniz kıyısında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, kıyıda yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Üzerinden Mehmet Çelik’e ait kimliğin çıktığı belirtilen cesette herhangi bir kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Parkinson hastası olduğu öğrenilen Mehmet Çelik’in dün akşam saatlerinde dolaşmak için evinden çıktığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi. Mehmet Çelik’in kesin ölüm nedeni, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Adli Tıp morgunda yapılacak otopsiden sonra belli olacak.