27°
Kuşadası'nda kıyıya ceset vurdu! Kimliği açıklandı

Aydın'ın Kuşadası içesindeki sahilde kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu. Cansız bedenin, Mehmet Çelik isimli birine ait olduğu öğrenilirken Çelik'in Parkinson hastası olduğu ve evinden dolaşmak için çıktığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kuşadası'nda kıyıya ceset vurdu! Kimliği açıklandı
Mahallesi sahilinde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkanlar, deniz kıyısında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve ekipleri sevk edildi. yaptıkları kontrolde, kıyıda yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kuşadası'nda kıyıya ceset vurdu! Kimliği açıklandı

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Üzerinden Mehmet Çelik’e ait kimliğin çıktığı belirtilen cesette herhangi bir kesici veya delici alet izine rastlanmadı. hastası olduğu öğrenilen Mehmet Çelik’in dün akşam saatlerinde dolaşmak için evinden çıktığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi. Mehmet Çelik’in kesin nedeni, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Adli Tıp morgunda yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

