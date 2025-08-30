Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kiracısını demir levye ile döverek öldürdü! Adliyede hıçkıra hıçkıra ağladı

Adana’nın Kozan ilçesinde 500 TL’lik şofben parası nedeniyle 70 yaşındaki kiracısını döverek öldüren öğretmen ev eşi yakalandı. Öğretmenin adliyeye götürülürken gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.08.2025
saat ikonu 14:12
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
saat ikonu 14:16

Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası’nda meydana gelen olay dehşete düşürdü. Yener R., 4 yıldır kiracısı olan 70 yaşındaki Hüseyin Başak’tan şofben arızası için 500 TL talep edince vahşet yaşandı. İkili arasında çıkan kavgada, Ev sahibi Yener kiracısını demir levye ve sopayla dövdü. Aldığı korkunç darbelerin ardından eve dönen yaşlı adam fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Kiracısını demir levye ile döverek öldürdü! Adliyede hıçkıra hıçkıra ağladı

DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinde Başak’ın vücudunda darp izleri bulunduğu belirlendi. Hayatını kaybeden Başak'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kiracısını demir levye ile döverek öldürdü! Adliyede hıçkıra hıçkıra ağladı

HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLADI

Daha önce bir meslek lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan şimdi ise öğretmenliğe devam ettiği öğrenilen Yener R., eşi Nurhan ve çocuklarıyla birlikte kaçtı. Kaçan Çift, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan ev sahibi şüpheliler Yener ve eşi Nurhan R., bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde hıçkıra hıçkıra ağlayan Yener R.’nin ifadesinde pişman olduğunu ifade ettiği öğrenildi.
Çiftin savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adana'da vahşet! Ev sahibi kiracısını döve döve öldürdü
Ev sahibi öğretmen, 70 yaşındaki kiracısını döverek öldürdü! Olayın sebebi ortaya çıktı
ETİKETLER
#şiddet
#ev sahibi
#kiracı
#kozan
#kasten öldürme
#dava
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.