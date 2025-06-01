Amasya’da feci kaza! Minibüs tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Amasya'da kontrolden çıkan bir minibüs tarlaya uçtu. Kaza sonucu 1 kişi öldü 4 kişi ise yaralandı.

Amasya'nın Göynücek ilçesi ile Amasya merkez arası sefer yapan Erol Yaban (59) yönetimindeki yolcu minibüsü, Oluz köyü kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak patates ekili tarlaya uçtu. Taklalar atan minibüsteki sürücü ve 4 yolcu yaralandı.

YARALILAR HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine, acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü ve diğer yaralılar Merve Kiraz, Mert Batur Köseibiş, Nurdane Şahin ve Memiş Koç ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan Memiş Koç (55) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.