Ambulans ile kamyon çarpıştı! Samsun'daki kazada ölü ve yaralılar var

Samsun'un Çarşamba ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Samsun-Ordu karayolu üzeri oldu.

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Cemal Üre idaresindeki fındık yüklü kamyon ile vakaya gitmekte olan Recep Sağıroğlu idaresindeki ambulans çarpıştı. Kazanın yetkili birimlere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Feci kazada ağır yaralanan ambulans sürücüsü Recep Sağıroğlu kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Ambulansta bulunan sağlık çalışanları Tuğba Ardal ve Oğuzhan Külle ve kamyon sürücüsü Cemal Üre yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.