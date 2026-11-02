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3. Sayfa
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 13:26
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 13:26

Ankara’da 3 yaşındaki çocuğa şiddet videosu ses getirdi: Anne tutuklandı, çocuk koruma altında

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, 3 yaşındaki çocuğun annesi tarafından darp edildiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu yakalanan anne, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 13:26
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 13:26

31 Ekim tarihinde sosyal medyada küçük yaştaki bir çocuğun bir kadın tarafından darp edildiğini gösteren görüntülerin ardından ekipleri harekete geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan araştırmada, olayın yaşandığı bölgedeki görüntüler incelenerek şüphelinin olay yerine geldiği ve ayrıldığı araç belirlendi. Aracın plaka ve tescil bilgilerinden hareketle kimliği belirlenen şüpheli A.M.’nin, darp edilen 3 yaşındaki çocuğun annesi olduğu tespit edildi.

HABERİN ÖZETİ

Ankara’da 3 yaşındaki çocuğa şiddet videosu ses getirdi: Anne tutuklandı, çocuk koruma altında

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Sosyal medyada 3 yaşındaki çocuğunu darbettiği görüntüleri yer alan anne A.M., Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
31 Ekim'de sosyal medyada küçük bir çocuğun darbedildiğini gösteren görüntüler üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç plaka ve tescil bilgilerinden şüphelinin darbedilen 3 yaşındaki çocuğun annesi A.M. olduğunu tespit etti.
Gölbaşı ilçesinde ikamet ettiği belirlenen şüpheli A.M. yakalanarak gözaltına alındı.
Mağdur çocuk, koruma ve bakımının sağlanması amacıyla ilgili kuruma teslim edildi.
Adli makamlara sevk edilen A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

YAKALANAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde Gölbaşı ilçesinde ikamet ettiği belirlenen şüpheli, düzenlenen çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı. Mağdur çocuk, gerekli koruma ve bakımının sağlanması amacıyla ilgili kuruma teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#gölbaşı
#ankara emniyet müdürlüğü
#A.m.
#Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü
#3 Yaşındaki Çocuk
#3. Sayfa
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