Ankara’da 3 yaşındaki çocuğa şiddet videosu ses getirdi: Anne tutuklandı, çocuk koruma altında

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İstanbul
31 Ekim tarihinde sosyal medyada küçük yaştaki bir çocuğun bir kadın tarafından darp edildiğini gösteren görüntülerin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan araştırmada, olayın yaşandığı bölgedeki görüntüler incelenerek şüphelinin olay yerine geldiği ve ayrıldığı araç belirlendi. Aracın plaka ve tescil bilgilerinden hareketle kimliği belirlenen şüpheli A.M.’nin, darp edilen 3 yaşındaki çocuğun annesi olduğu tespit edildi.
Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde Gölbaşı ilçesinde ikamet ettiği belirlenen şüpheli, düzenlenen çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı. Mağdur çocuk, gerekli koruma ve bakımının sağlanması amacıyla ilgili kuruma teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.