Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 08:48
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 09:00

Ankara'da anaokulunu kurşunlayan 5 şüpheli tutuklandı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 6 Ekim'de özel bir anaokuluna gece saatlerinde silahla ateş eden 5 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen saldırganların tamamı tutuklandı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 08:48
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 09:00

'nın ilçesinde bulunan bir anaokuluna gece yarısı düzenlenen silahlı saldırının failleri yakalandı.

HABERİN ÖZETİ

Ankara'da anaokulunu kurşunlayan 5 şüpheli tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir anaokuluna gece yarısı düzenlenen silahlı saldırının 5 faili yakalanarak tutuklandı.
6 Ekim Salı günü sabah saatlerinde anaokulunun kapısına 4 el ateş edildiği fark edilerek polise ihbar edildi.
Olay yerinde 2 adet 9x19 milimetre çapında kovan bulundu.
Kamera görüntüleri ve saha çalışmaları sonucu saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen B.T, H.D, M.A.K, G.Ç. ve S.M. yakalandı.
Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Olayda kullanılan silah bir ikametin çatısında ele geçirildi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

6 Ekim Salı günü sabah anaokulunu açarken kapıya 4 el ateş edildiğini fark eden görevliler durumu polise ihbar etti. Olayın bildirilmesinin ardından, Gasp Büro Amirliği ekipleri olay yerinde 2 adet 9x19 milimetre çapında kovan ele geçirdi.

Ankara'da anaokulunu kurşunlayan 5 şüpheli tutuklandı

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Olay öncesi ve sonrasına ilişkin kamera görüntülerini inceleyen ekipler; araç hareketleri, güzergahlar ve saha çalışmaları sonucu saldırıyı gerçekleştiren şahısların kimlikleri ile olayda kullanılan araç ve silah bağlantılarını tespit etti.

Yürütülen çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen B.T, H.D, M.A.K, G.Ç. ve S.M. kıskıvrak yakalandı.

Ankara'da anaokulunu kurşunlayan 5 şüpheli tutuklandı

Olayda kullanılan silahın ise bir ikametin çatısında ele geçirildiği öğrenildi.

Ankara'da anaokulunu kurşunlayan 5 şüpheli tutuklandı

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Başakşehir'de okula saldırı yapılacağı iddiasıyla ses kaydı paylaştı! Adli işlem başlatıldı
ETİKETLER
#ankara
#Etimesgut
#ankara emniyet müdürlüğü
#B.t.
#Anaokul
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.