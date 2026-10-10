Ankara'da anaokulunu kurşunlayan 5 şüpheli tutuklandı

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan bir anaokuluna gece yarısı düzenlenen silahlı saldırının failleri yakalandı.
6 Ekim Salı günü sabah anaokulunu açarken kapıya 4 el ateş edildiğini fark eden görevliler durumu polise ihbar etti. Olayın bildirilmesinin ardından, Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olay yerinde 2 adet 9x19 milimetre çapında kovan ele geçirdi.
Olay öncesi ve sonrasına ilişkin kamera görüntülerini inceleyen ekipler; araç hareketleri, güzergahlar ve saha çalışmaları sonucu saldırıyı gerçekleştiren şahısların kimlikleri ile olayda kullanılan araç ve silah bağlantılarını tespit etti.
Yürütülen çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen B.T, H.D, M.A.K, G.Ç. ve S.M. kıskıvrak yakalandı.
Olayda kullanılan silahın ise bir ikametin çatısında ele geçirildiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.