Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan bir anaokuluna gece yarısı düzenlenen silahlı saldırının failleri yakalandı.

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HABERİN ÖZETİ Ankara'da anaokulunu kurşunlayan 5 şüpheli tutuklandı Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir anaokuluna gece yarısı düzenlenen silahlı saldırının 5 faili yakalanarak tutuklandı. 6 Ekim Salı günü sabah saatlerinde anaokulunun kapısına 4 el ateş edildiği fark edilerek polise ihbar edildi. Olay yerinde 2 adet 9x19 milimetre çapında kovan bulundu. Kamera görüntüleri ve saha çalışmaları sonucu saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen B.T, H.D, M.A.K, G.Ç. ve S.M. yakalandı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Olayda kullanılan silah bir ikametin çatısında ele geçirildi.

6 Ekim Salı günü sabah anaokulunu açarken kapıya 4 el ateş edildiğini fark eden görevliler durumu polise ihbar etti. Olayın bildirilmesinin ardından, Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olay yerinde 2 adet 9x19 milimetre çapında kovan ele geçirdi.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Olay öncesi ve sonrasına ilişkin kamera görüntülerini inceleyen ekipler; araç hareketleri, güzergahlar ve saha çalışmaları sonucu saldırıyı gerçekleştiren şahısların kimlikleri ile olayda kullanılan araç ve silah bağlantılarını tespit etti.

Yürütülen çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen B.T, H.D, M.A.K, G.Ç. ve S.M. kıskıvrak yakalandı.

Olayda kullanılan silahın ise bir ikametin çatısında ele geçirildiği öğrenildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.