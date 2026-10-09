Başakşehir'de okula saldırı yapılacağı iddiasıyla ses kaydı paylaştı! Adli işlem başlatıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Manisa'da ve İstanbul'un Başakşehir ile Esenyurt ilçelerinde kısa süre önce yaşanan okul saldırıları henüz gündemdeyken bir ses kaydı ortalığı karıştırdı.
17 yaşındaki çocuk, İstanbul Başakşehir’de okula saldırı düzenleneceği yönünde bir ses kaydı paylaştı. Kaydın yayılması paniğe neden olurken İstanbul Emniyet Müdürlüğü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan kayıtla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, ses kaydını paylaştığı belirtilen 17 yaşındaki S.K. hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.