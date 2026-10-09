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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 04:08
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 04:12

Başakşehir'de okula saldırı yapılacağı iddiasıyla ses kaydı paylaştı! Adli işlem başlatıldı

İstanbul Başakşehir’de okula saldırı düzenleneceği yönünde bir ses kaydı paylaşan 17 yaşındaki çocuk, emniyeti harekete geçirdi. Çocuk hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Başakşehir'de okula saldırı yapılacağı iddiasıyla ses kaydı paylaştı! Adli işlem başlatıldı
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 04:08
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 04:12

'da ve 'un ile ilçelerinde kısa süre önce yaşanan okul saldırıları henüz gündemdeyken bir ses kaydı ortalığı karıştırdı.

HABERİN ÖZETİ

Başakşehir'de okula saldırı yapılacağı iddiasıyla ses kaydı paylaştı! Adli işlem başlatıldı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Başakşehir'de bir okula saldırı düzenleneceği yönünde ses kaydı paylaşarak paniğe neden olan 17 yaşındaki çocuk hakkında adli işlem başlatıldı.
Manisa ile İstanbul'un Başakşehir ve Esenyurt ilçelerinde kısa süre önce yaşanan okul saldırıları gündemdeyken bir ses kaydı paniğe yol açtı.
17 yaşındaki çocuk, İstanbul Başakşehir'de okula saldırı düzenleneceği yönünde bir ses kaydı paylaştı.
Kaydın yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ses kaydını paylaştığı belirtilen 17 yaşındaki S.K. hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan adli işlem başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

SES KAYDI YAYILINCA PANİĞE NEDEN OLDU

17 yaşındaki çocuk, İstanbul Başakşehir’de okula saldırı düzenleneceği yönünde bir ses kaydı paylaştı. Kaydın yayılması paniğe neden olurken İstanbul Emniyet Müdürlüğü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Başakşehir'de okula saldırı yapılacağı iddiasıyla ses kaydı paylaştı! Adli işlem başlatıldı

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan kayıtla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, ses kaydını paylaştığı belirtilen 17 yaşındaki S.K. hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

 

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#İstanbul
#esenyurt
#manisa
#başakşehir
#S.k.
#3. Sayfa
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