Manisa'da ve İstanbul'un Başakşehir ile Esenyurt ilçelerinde kısa süre önce yaşanan okul saldırıları henüz gündemdeyken bir ses kaydı ortalığı karıştırdı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Başakşehir'de okula saldırı yapılacağı iddiasıyla ses kaydı paylaştı! Adli işlem başlatıldı İstanbul Başakşehir'de bir okula saldırı düzenleneceği yönünde ses kaydı paylaşarak paniğe neden olan 17 yaşındaki çocuk hakkında adli işlem başlatıldı. Manisa ile İstanbul'un Başakşehir ve Esenyurt ilçelerinde kısa süre önce yaşanan okul saldırıları gündemdeyken bir ses kaydı paniğe yol açtı. 17 yaşındaki çocuk, İstanbul Başakşehir'de okula saldırı düzenleneceği yönünde bir ses kaydı paylaştı. Kaydın yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ses kaydını paylaştığı belirtilen 17 yaşındaki S.K. hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan adli işlem başlatıldı.

SES KAYDI YAYILINCA PANİĞE NEDEN OLDU

17 yaşındaki çocuk, İstanbul Başakşehir’de okula saldırı düzenleneceği yönünde bir ses kaydı paylaştı. Kaydın yayılması paniğe neden olurken İstanbul Emniyet Müdürlüğü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan kayıtla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, ses kaydını paylaştığı belirtilen 17 yaşındaki S.K. hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.