Ankara'da çocuk kavgasında kan aktı: 18 yaşından küçük çocuk parkta hayatını kaybetti

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İstanbul
Mamak ilçesi Plevne Caddesi’nde bulunan bir parkta meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan 18 yaşından küçük olan Arda O. ile A.A.Y. parkta karşılaştı. A.A.Y., Arda O.’ya parkta silahla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Arda O.’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Şüpheli A.A.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.