Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 22:15
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 22:48

Ankara'da çocuk kavgasında kan aktı: 18 yaşından küçük çocuk parkta hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde aralarında husumet bulunan 18 yaşından küçük iki çocuk parkta karşılaştı. Çıkan tartışmada A.A.Y. isimli şüphelinin tabancayla ateş açtığı Arda O., olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli çocuk polis tarafından gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Ankara'da çocuk kavgasında kan aktı: 18 yaşından küçük çocuk parkta hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 22:15
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 22:48

ilçesi Plevne Caddesi’nde bulunan bir parkta meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan 18 yaşından küçük olan Arda O. ile A.A.Y. parkta karşılaştı. A.A.Y., Arda O.’ya parkta silahla ateş etti. 

HABERİN ÖZETİ

Ankara'da çocuk kavgasında kan aktı: 18 yaşından küçük çocuk parkta hayatını kaybetti

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Ankara Mamak'ta bir parkta aralarında husumet bulunan iki çocuktan biri diğerine silahla ateş ederek ölümüne neden oldu.
Olay, Mamak ilçesi Plevne Caddesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi.
18 yaşından küçük Arda O. ile A.A.Y. arasında çıkan olayda A.A.Y., Arda O.'ya silahla ateş etti.
Sağlık ekipleri Arda O.'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.
Şüpheli A.A.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Ankara'da çocuk kavgasında kan aktı: 18 yaşından küçük çocuk parkta hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Arda O.’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Şüpheli A.A.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çocuğu okula giden annelere destek 2026: 25 yaş altı annelere çocuk parası desteği şartları
Lunaparkta korku dolu anlar: Çocuk dönme dolapta asılı kaldı
ETİKETLER
#polis
#mamak
#Arda O.
#A.a.y.
#Plevne Caddesi
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.