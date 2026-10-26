Mamak ilçesi Plevne Caddesi’nde bulunan bir parkta meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan 18 yaşından küçük olan Arda O. ile A.A.Y. parkta karşılaştı. A.A.Y., Arda O.’ya parkta silahla ateş etti.

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HABERİN ÖZETİ Ankara'da çocuk kavgasında kan aktı: 18 yaşından küçük çocuk parkta hayatını kaybetti Ankara Mamak'ta bir parkta aralarında husumet bulunan iki çocuktan biri diğerine silahla ateş ederek ölümüne neden oldu. Olay, Mamak ilçesi Plevne Caddesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. 18 yaşından küçük Arda O. ile A.A.Y. arasında çıkan olayda A.A.Y., Arda O.'ya silahla ateş etti. Sağlık ekipleri Arda O.'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Şüpheli A.A.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Arda O.’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Şüpheli A.A.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.