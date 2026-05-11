Adıyaman'da Anneler Günü'nde A.S., isimli 80 yaşındaki kadın, kızı R.K tarafından şiddete uğradı. Kızının kendisini itelemesi sonucu yere düşen A.K., yaralandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Anneler Günü'nde evlat dehşeti! 80 yaşındaki annesini darbetti Adıyaman'da Anneler Günü'nde 80 yaşındaki A.S. isimli kadın, kızı R.K. tarafından şiddete uğrayarak yaralandı. A.S., kızının itelemesi sonucu yere düşerek yüzünden yaralandı. Yaşlı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. A.S.'nin kızından şikayetçi olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Yüzünden yaralanan yaşlı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KIZINDAN ŞİKAYETÇİ OLACAK

Anneler Günü'nde kızının itelemesi sonucu düşerek yaralanan yaşlı kadının kızından şikayetçi olacağı öğrenildi. Yaşlı kadına tedavisinin ardından polis ekipleri yardımcı oldu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.