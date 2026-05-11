Anneler Günü'nde evlat dehşeti! 80 yaşındaki annesini darbetti

Adıyaman'da Anneler Günü'nde A.S., isimli 80 yaşındaki kadın, kızı R.K tarafından şiddete uğradı. Kızının kendisini itelemesi sonucu yere düşen A.K., yaralandı.
Yüzünden yaralanan yaşlı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Anneler Günü'nde kızının itelemesi sonucu düşerek yaralanan yaşlı kadının kızından şikayetçi olacağı öğrenildi. Yaşlı kadına tedavisinin ardından polis ekipleri yardımcı oldu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.