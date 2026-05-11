Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

THY uçağında panik! Nepal seferinde yolcular tahliye edildi

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul–Katmandu uçuşunu gerçekleştiren uçağı, piste iniş yapmasının ardından iniş takımlarında duman görüldüğü gerekçesiyle tahliye edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
THY uçağında panik! Nepal seferinde yolcular tahliye edildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 08:53
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 08:53

Türk Hava Yollarının (THY) - seferini yapan tarifeli uçağındaki yolcular panik yaşadı. Nepal seferinde yolcular uçağın Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'na normal inişinin ardından iniş takımlarında görülen duman nedeniyle tahliye edildi.

HABERİN ÖZETİ

THY uçağında panik! Nepal seferinde yolcular tahliye edildi

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Katmandu seferini yapan uçağındaki yolcular, iniş sonrası iniş takımlarındaki duman nedeniyle panik yaşayarak tahliye edildi.
THY'nin TC-JNP tescilli Airbus A330 tipi uçağı, Katmandu'ya normal inişinin ardından taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine tahliye edildi.
Tahliye süreci başarıyla tamamlandı ve herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, dumanın hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığının değerlendirildiğini belirtti.
Dönüş uçuşu için ilave sefer planlandı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
THY uçağında panik! Nepal seferinde yolcular tahliye edildi

TAHLİYE SÜRECİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Üstün, "TK 726 sefer sayılı İstanbul-Katmandu uçuşunu gerçekleştiren TC-JNP tescilli Airbus A330 tipi uçağımızın piste normal iniş yapmasının ardından, taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine kule ekiplerinin talimatı doğrultusunda tedbiren slide açılarak yolcu tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Tahliye süreci başarıyla tamamlanmış olup herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır." ifadelerini kullandı.

THY uçağında panik! Nepal seferinde yolcular tahliye edildi

Dönüş uçuşu için ilave sefer planlandığını belirten Üstün, şunları kaydetti:

"Uçağımızın teknik incelemeleri yetkili ekiplerimizce başlatılmıştır. İlk incelemelerde dumanın hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığı değerlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://x.com/yhyustun/status/2053656129389896080

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye’nin küresel erişimi için kritik zirve: Bakanlık Ve THY yeni dönemi başlatıyor
ETİKETLER
#İstanbul
#türk hava yolları
#katmandu
#teknik arıza
#Uçak Tahliyesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.