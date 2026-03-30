Annesinin sevgilisini bıçakladı, anne ise hastanede polise tokat attı

Aksaray’da 20 yaşındaki Cumali M., annesinin evinde karşılaştığı Gökhan I.’yı defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sonrası gözaltına alınan oğlunun peşinden hastaneye giden anne Aslı D. ise görevli polis memuruna tokat atınca ters kelepçeyle gözaltına alındı.

'da 20 yaşındaki genç, annesinin sevgilisini bıçakla göğsünden ve sırtından bıçakla ağır yaraladı. Gözaltına alınan oğlunun yanına gelen anne ise, hastanede saldırdığı polis memurunu tokatladı.

Aksaray'da 20 yaşındaki bir genç, annesinin sevgilisini bıçakla ağır yaraladıktan sonra, hastanede gözaltına alınan oğluyla ilgilenen annesi bir polis memuruna tokat attı.
Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi.
20 yaşındaki Cumali M., annesinin evinde annesinin sevgilisi olduğu iddia edilen 38 yaşındaki Gökhan I.'yı göğsünden ve sırtından bıçakladı.
Ağır yaralı Gökhan I. hastaneye kaldırılırken, Cumali M. polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Gözaltına alınan oğlunun yanına hastaneye gelen anne Aslı D., polis memuruna tokat attı.
Anne ve oğlu gözaltına alınırken, yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
EVDE KARŞILAŞTI, DEHŞET SAÇTI

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, annesinin evine gelen 20 yaşındaki Cumali M., evde annesini sevgilisi olduğu iddia edilen 38 yaşındaki Gökhan I. ile birlikte yakaladı. Eline bıçağı geçiren genç, Gökhan I'ya saldırıp göğsünden ve sırtından bıçakladı. Ağır yaralı şekilde evden çıkıp asansör boşluğuna kadar kaçabilen şahıs, kanlar içinde yere yığıldı. seslerini duyan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi apartman içerisinde yaptı.

ASANSÖR BOŞLUĞUNDA İKİNCİ SALDIRI GİRİŞİMİ

Bu sırada apartman boşluğuna gelen eli bıçaklı genç, yaralı şahsı tekrar bıçaklamak istedi. Sağlık ekipleri gence müdahale ederken, polis ekipleri olay yerine takviye ekip istedi. Polisi gören genç, elindeki bıçakla kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonucu genç bir arka sokaktaki arazide yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı adam, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTANEDE SKANDAL: POLİSE TOKAT ATTI

Gözaltına alınan Cumali M., polis ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye getirildi. Hastaneye oğlunun yanına gelen anne 38 yaşındaki Aslı D., polis ekipleriyle tartıştı. Oğlunun kelepçelerinin çıkarılmasını talep eden anneye polis ekipleri müdahalede bulundu. Genç polis memurlarına uzun süre güçlük çıkarırken, hastanede herkese bağıran anne polis memuruna herkesin içinde tokat attı. Yediği tokatla neye uğradığını şaşıran polis memuru, bekçilerle birlikte kadını ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

ANNE VE OĞUL GÖZALTINDA, YARALININ DURUMU KRİTİK

Etkisiz hale getirilen kadın da oğluyla birlikte gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen anne ve oğlu, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ameliyata alınan Gökhan I.'nın ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Tokat yiyen polis memurunun da kadından şikayetçi olacağı öğrenildi. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

