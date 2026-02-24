Menü Kapat
TGRT Haber
Manisa'da miras dosyasından cinayet çıktı! Yasak aşk yaşadığı iddia edilen eniştesi tarafından katledildi! Kemikleri İzmir'de bulundu

Manisa’da 2009 yılından bu yana haber alınamayan Ebru K.’nin, miras işlemleri için yapılan başvuru sonrası cinayete kurban gittiği belirlendi. Genç kadının, o dönemki eniştesi tarafından iple boğularak öldürüldüğü ve bahçeye gömüldüğü tespit edildi. Kazı çalışmalarında Ebru K.’ye ait kafatası ve kemiklere ulaşıldı.

'da miras işlemleri için yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan Ebru K.'nin 17 yıl önce eniştesi tarafından öldürülerek bahçeye gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili maktulün ablası ve eski eniştesi gözaltına alındı.

Manisa'da miras dosyasından cinayet çıktı! Yasak aşk yaşadığı iddia edilen eniştesi tarafından katledildi! Kemikleri İzmir'de bulundu

Manisa'da miras işlemleri için kayıp başvurusu yapılan Ebru K.'nin, 17 yıl önce eniştesi Ufuk K. tarafından öldürülerek bahçeye gömüldüğü ortaya çıktı; olayla ilgili ablası ve eski eniştesi gözaltına alındı.
Miras işlemleri için kayıp başvurusu yapılan Ebru K.'nin 17 yıl önce öldürüldüğü anlaşıldı.
Ebru K.'nin eniştesi Ufuk K. tarafından boğularak öldürüldüğü ve cesedinin Ufuk K.'ye ait bahçeye gömüldüğü tespit edildi.
Cinayetin, Ebru K.'nin Ufuk K.'den hamile kalması sonrası çıkan tartışma sonucu işlendiği iddia edildi.
Olayla ilgili maktulün ablası Fatma K. ve eski eniştesi Ufuk K. gözaltına alındı.
Manisa'da miras dosyasından cinayet çıktı! Yasak aşk yaşadığı iddia edilen eniştesi tarafından katledildi! Kemikleri İzmir'de bulundu

MİRAS İŞLEMLERİ CİNAYETİ DEŞİFRE ETTİ

Ebru K., 2009 yılında kayboldu. Yakın zamanda babasının hayatını kaybetmesi üzerine akrabaları, miras işlemleri için jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin Manisa'nın Şehzadeler ilçesi İğdecik Mahallesi'ndeki ikameti nedeniyle soruşturmayı Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri başlattı. Ekiplerin şüphe üzerine yaptığı detaylı araştırma sonucu genç kadının cinayete kurban gittiği belirlendi. Ebru K.'nin o dönem ablası Fatma K.'nin dini nikahlı eşi olan Ufuk K.'nin yanında çalıştığı öğrenildi. İkili arasında yaşanan ilişki sonucu Ebru K.'nin hamile kaldığı öne sürüldü. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından şüpheli, Ebru K.'yi iple boğarak öldürdü. Cinayet tespitinin ardından ekipler, Kemalpaşa ilçesi Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde kazı çalışması yaptı. Olay tarihinde şüpheli Ufuk K.'ye ait olan bahçedeki kazıda maktule ait kafatası ve insan kemikleri bulundu. Çıkarılan kemikler inceleme yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna gönderildi.

Manisa'da miras dosyasından cinayet çıktı! Yasak aşk yaşadığı iddia edilen eniştesi tarafından katledildi! Kemikleri İzmir'de bulundu

ABLA VE ENİŞTE GÖZALTINDA

Olayın ardından şüpheli Ufuk K. ekiplerce yakalandı. Soruşturma kapsamında, olay sonrası Ufuk K.'den ayrılarak Kars'a yerleştiği tespit edilen abla Fatma K. de gözaltına alındı.

