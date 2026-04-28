Antalya’da eşi benzeri görülmemiş ikna çabası: Yaralı çocukları ambulansa bindiremediler

Antalya'nın Serik ilçesinde iki kardeşin kaza sonrası yaptığı hareketler, izleyenleri şaşkına çevirdi. 3 ve 7 yaşındaki iki kardeş, elektrikli bisiklete giderken, bir otomobilin çarpması sonucunda yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocukları ambulansla hastaneye götürmek isterken beklemedikleri bir dirençle karşılaştı. Ekipler çareyi, çocukların babasını telefonla aramakta buldu.

GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 11:57
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 11:57

ilçesinde, seyir halindeki H.K.'nın kullandığı otomobil ile arkasında 3 ve 7 yaşındaki iki çocuğun çocuğun kullandığı çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya’da eşi benzeri görülmemiş ikna çabası: Yaralı çocukları ambulansa bindiremediler

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobil ile 3 ve 7 yaşındaki iki çocuğun kullandığı elektrikli bisikletin çarpışması sonucu, çocuklar ambulansa binmek istemeyince babalarıyla görüştürülerek ikna edildi.
Serik ilçesinde seyir halindeki bir otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı.
Kazada 3 ve 7 yaşındaki iki çocuk hafif yaralandı.
Çocuklar, elektrikli bisikletleri olay yerinde kalacağı için ambulansa binmek istemedi.
Çevredekiler ve sağlık ekipleri, çocukların babasını arayarak onları ikna etti.
Babalarının sözü üzerine sakinleşen çocuklar ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Antalya’da eşi benzeri görülmemiş ikna çabası: Yaralı çocukları ambulansa bindiremediler

AMBULANSA BİNMEK İSTEMEDİLER

İki küçük kardeşin bulunduğu elektrikli bisikletin karıştığı kazada, çocuklar şans eseri hafif yaralandı. Ekipler, yaralı kardeşleri hastaneye sevk etmek üzere ambulansa almak istedi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında 7 yaşındaki ağabey ve 3 yaşındaki kardeşi, elektrikli bisikletlerinin olay yerinde kalacağını anlayınca ambulansa binmek istemedi. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen ikna olmayan çocuklar, sağlık personelini bir hayli zorladı.

Antalya’da eşi benzeri görülmemiş ikna çabası: Yaralı çocukları ambulansa bindiremediler

SON ÇARE OLARAK ÇOCUKLARIN BABASINI ARADILAR

Çocukların bu ısrarlı tutumu karşısında çaresiz kalan çevredekiler ve ekipler, çareyi çocukların babasına ulaşmakta buldu. Telefona sarılan görevliler, çocukları babalarıyla görüştürdü. Babalarının, "Siz hastaneye gidin, ben motosikleti alacağım" sözü üzerine sakinleşen iki kardeş, ambulansa bindirilerek hastaneye kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

