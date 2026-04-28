Serik ilçesinde, seyir halindeki H.K.'nın kullandığı otomobil ile arkasında 3 ve 7 yaşındaki iki çocuğun çocuğun kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ Antalya’da eşi benzeri görülmemiş ikna çabası: Yaralı çocukları ambulansa bindiremediler Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobil ile 3 ve 7 yaşındaki iki çocuğun kullandığı elektrikli bisikletin çarpışması sonucu, çocuklar ambulansa binmek istemeyince babalarıyla görüştürülerek ikna edildi. Serik ilçesinde seyir halindeki bir otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada 3 ve 7 yaşındaki iki çocuk hafif yaralandı. Çocuklar, elektrikli bisikletleri olay yerinde kalacağı için ambulansa binmek istemedi. Çevredekiler ve sağlık ekipleri, çocukların babasını arayarak onları ikna etti. Babalarının sözü üzerine sakinleşen çocuklar ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

AMBULANSA BİNMEK İSTEMEDİLER

İki küçük kardeşin bulunduğu elektrikli bisikletin karıştığı kazada, çocuklar şans eseri hafif yaralandı. Ekipler, yaralı kardeşleri hastaneye sevk etmek üzere ambulansa almak istedi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında 7 yaşındaki ağabey ve 3 yaşındaki kardeşi, elektrikli bisikletlerinin olay yerinde kalacağını anlayınca ambulansa binmek istemedi. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen ikna olmayan çocuklar, sağlık personelini bir hayli zorladı.

SON ÇARE OLARAK ÇOCUKLARIN BABASINI ARADILAR

Çocukların bu ısrarlı tutumu karşısında çaresiz kalan çevredekiler ve ekipler, çareyi çocukların babasına ulaşmakta buldu. Telefona sarılan görevliler, çocukları babalarıyla görüştürdü. Babalarının, "Siz hastaneye gidin, ben motosikleti alacağım" sözü üzerine sakinleşen iki kardeş, ambulansa bindirilerek hastaneye kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.