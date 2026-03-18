Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Antalya’da hastanede şiddet: Hasta yakınları doktor ve hemşirelere saldırdı

Antalya Serik Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden hastanın eşi ve 2 kızı, doktor ve 3 hemşireyi darp etti. Saldırgan anne ve kızları polis tarafından gözaltına aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 15:41

Serik Devlet Hastanesi’nin göğüs hastalıkları servisinde tedavi gören kocasına bakılmadığını iddia eden S.B. ve kızları F.B. ile S.B., görevli doktor ile 3 hemşireye saldırdı. Güvenlik görevlileri ve hastane çalışanları kavgayı ayırırken, doktor ve hemşirelerin yaptığı şikayet üzerine anne ile kızları gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI

Serik Kaymakamlığınca Serik Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniğinde meydana gelen olayla ilgili olarak yazılı basın açıklaması yapıldı.

Kaymakam Dr. Cemal Şahin tarafından yapılan açıklamada, "17 Mart 2026 tarihinde Serik Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniğinde meydana gelen olayla ilgili olarak bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan bilgiler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Edinilen bilgilere göre, tedavi görmekte olan bir hastanın yakınları ile sağlık personeli arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek arbede boyutuna ulaşmıştır. Olay sırasında görevli sağlık personeline yönelik tehdit, hakaret ve fiziki müdahalede bulunulduğu iddiası üzerine konuya ilişkin adli süreç başlatılmıştır.
Olayda darp edildiğini beyan eden sağlık personeline yönelik yapılan muayene sonucunda yaralanmaların basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu tespit edilmiştir.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tahkikata başlanmış olup, olayda adı geçen şahıslar 18 Mart 2026 tarihinde adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilmiştir.
Serik Kaymakamlığı olarak, kamu görevlilerine yönelik her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor; sağlık çalışanlarımızın güvenli bir ortamda görevlerini sürdürebilmeleri için gerekli tüm idari ve hukuki süreçlerin titizlikle takip edileceğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul Erkek Lisesindeki şiddet olayı yönetimi vurdu: Müdür ve yardımcıları görevden alındı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sağlıkta şiddet bitmiyor! Randevu gününü beğenmedi, doktoru dövdü
ETİKETLER
#şiddet
#savcılık
#sağlık çalışanı
#Göğüs Hastalıkları
#Serik Devlet Hastanesi
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.