Antalya’da hastanede şiddet: Hasta yakınları doktor ve hemşirelere saldırdı

Serik Devlet Hastanesi’nin göğüs hastalıkları servisinde tedavi gören kocasına bakılmadığını iddia eden S.B. ve kızları F.B. ile S.B., görevli doktor ile 3 hemşireye saldırdı. Güvenlik görevlileri ve hastane çalışanları kavgayı ayırırken, doktor ve hemşirelerin yaptığı şikayet üzerine anne ile kızları gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI

Serik Kaymakamlığınca Serik Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniğinde meydana gelen olayla ilgili olarak yazılı basın açıklaması yapıldı.

Kaymakam Dr. Cemal Şahin tarafından yapılan açıklamada, "17 Mart 2026 tarihinde Serik Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniğinde meydana gelen olayla ilgili olarak bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan bilgiler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Edinilen bilgilere göre, tedavi görmekte olan bir hastanın yakınları ile sağlık personeli arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek arbede boyutuna ulaşmıştır. Olay sırasında görevli sağlık personeline yönelik tehdit, hakaret ve fiziki müdahalede bulunulduğu iddiası üzerine konuya ilişkin adli süreç başlatılmıştır.

Olayda darp edildiğini beyan eden sağlık personeline yönelik yapılan muayene sonucunda yaralanmaların basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu tespit edilmiştir.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tahkikata başlanmış olup, olayda adı geçen şahıslar 18 Mart 2026 tarihinde adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilmiştir.

Serik Kaymakamlığı olarak, kamu görevlilerine yönelik her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor; sağlık çalışanlarımızın güvenli bir ortamda görevlerini sürdürebilmeleri için gerekli tüm idari ve hukuki süreçlerin titizlikle takip edileceğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" dedi.