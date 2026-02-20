Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Sağlıkta şiddet bitmiyor! Doktora dehşeti yaşattı

İzmir’de bir doktor, randevusuz muayene talebinde bulunan bir hasta tarafından darbedildi. Görevi başındaki doktoru darbeden şahıs, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sağlıkta şiddet bitmiyor! Doktora dehşeti yaşattı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 10:06

Türkiye'de doktorlara yönelik şiddet son bulmuyor. Bu sefer adres İzmir... Selçuk Devlet Hastanesi’nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Kahraman, randevusuz muayene talebinde bulunan bir hastanın saldırısına uğradı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Selçuk Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı ve hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Sağlıkta şiddet bitmiyor! Doktora dehşeti yaşattı

DOKTORA GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Kaymakamlık açıklamasında, her şartta sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği vurgulanarak, Dr. Uğur Kahraman’a ve tüm sağlık camiasına geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Sağlıkta şiddet bitmiyor! Doktora dehşeti yaşattı

Öte yandan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda yaşanan olaya tepki gösterdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trafikte tekme tokat birbirlerine girdiler! Yol verme kavgası kamerada
Rize'de bir vatandaşın, dev dalgalara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
ETİKETLER
#sağlık çalışanı
#Şiddet Olayı
#Doktorlara Şiddet
#Selçuk Devlet Hastanesi
#Uğur Kahraman
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.