Sağlıkta şiddet bitmiyor! Doktora dehşeti yaşattı

Türkiye'de doktorlara yönelik şiddet son bulmuyor. Bu sefer adres İzmir... Selçuk Devlet Hastanesi’nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Kahraman, randevusuz muayene talebinde bulunan bir hastanın saldırısına uğradı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Selçuk Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı ve hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

DOKTORA GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Kaymakamlık açıklamasında, her şartta sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği vurgulanarak, Dr. Uğur Kahraman’a ve tüm sağlık camiasına geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Öte yandan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda yaşanan olaya tepki gösterdi.