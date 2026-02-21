Menü Kapat
 Yasin Aşan

Atla gezi ölümle sonuçlandı! Afyonkarahisar'da acı olay

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Atıyla arazide gezen 22 yaşındaki Doğan Kalafat, baraj göletine düştü. Dalgıçların 1,5 saat süren arama çalışması sonucunda Kalafat'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

'ın İhsaniye ilçesinde acı bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Ayazini köyü oldu. Edinilen bilgiye göre, atıyla arazide gezen 22 yaşındaki Doğan Kalafat, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü baraj göletine düştü.

Atla gezi ölümle sonuçlandı! Afyonkarahisar'da acı olay

Doğan Kalafat'tan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri bir süre çevrede arama yaptıktan sonra bölgeye dalgıç ekip istedi ve olay yerine Konya Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Atla gezi ölümle sonuçlandı! Afyonkarahisar'da acı olay

22 YAŞINDAKİ GENCİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bölgeye gelen dalgıçlar yaklaşık bir buçuk saat süren arama çalışması sonrası Kalafat'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Kalafat'ın cenazesi ardından otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

