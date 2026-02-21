Zemin çöktü, beton mikseri devrildi! 1 ölü ve 1 yaralı var

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Gökceyazı Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Gökçeyazı Çok Programlı Lise bahçesinde istinat duvarı yapım çalışması esnasında, zeminin çökmesi sonucu beton mikseri devrildi. Yan yatan beton mikserinin çarparak devirdiği ağaçlar da çalışanların üzerine yıkıldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası yıkılan ağacın altında kalan Şakir Özcan isimli işçi hayatını kaybetti. Beton mikseri 57 yaşındaki sürücüsü S.U. ise yaralandı. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan S.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.