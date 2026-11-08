AVM'de iki grup kadın birbirine girdi: 1 kişi bıçaklandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir alışveriş merkezinde bulunan kafeteryada kadınlar arasında çıkan sebebi bilinmeyen tartışma bıçaklı kavgaya döndü.

BACAĞINDAN BIÇAKLANDI

Mimarsinan Mahallesi Bağışlı Sokak'taki Tuna Life AVM’deki kavgada olay büyürken E.K., bacağından bıçaklanması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri E.K.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.