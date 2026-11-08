Komşu kavgası kötü bitti: Site yöneticisi öldürüldü

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İstanbul
Malatya'nın Yazıhan ilçesi Gayret Mahallesi'nde 7 Kasım'da sabah saatlerinde yaşanan olayda E. G. ile Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan ve aynı zamanda site yöneticisi olan Eser Kaya (42) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma ölümle sonuçlandı.
Büyüyen tartışmada E. G., Eser Kaya'ya silahla ateş etti. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, Eser Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaya'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.