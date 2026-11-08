İstanbul'da organ nakli bekleyen hastaların sayısı İl Sağlık Müdürü tarafından açıklanarak vatandaşlara bağışta bulunma çağrısı yapıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul'da 8 bin 372 hasta organ bağışı bekliyor! En fazla istenen nakil belli oldu: İl Sağlık Müdürü vatandaşa çağrı yaptı İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kentte 8 bin 372 hastanın organ nakli beklediğini belirterek vatandaşlara organ bağışında bulunma çağrısı yaptı. İstanbul'da 7 bin 129'u böbrek, 612'si karaciğer, 493'ü kalp, 79'u pankreas ve 59'u akciğer olmak üzere toplam 8 bin 372 hasta organ nakli beklemektedir. 2026 yılında İstanbul’da 10’u kalp nakli olmak üzere toplam bin 890 organ nakli gerçekleştirilmiştir. Organ bağışçılarının yalnızca yüzde 13'ünü vefat eden (kadavradan) bağışçılar oluşturmaktadır. Vatandaşlar e-Devlet veya e-Nabız üzerinden organ bağışı beyanında bulunabilmektedir.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kentte 8 bin 372 hastanın organ nakli beklediğini belirterek en fazla nakil beklentisinin böbrek olduğunun bilgisini verdi.

EN FAZLA NAKİL BEKLENEN ORGAN BÖBREK

Sosyal medya hesabında güncel verileri paylaşan Güner, nakil listesindeki dağılımı açıklayarak "İstanbul’da 7 bin 129’u böbrek, 612’si karaciğer, 493’ü kalp, 79’u pankreas ve 59’u akciğer olmak üzere toplam 8 bin 372 kişi organ nakli bekliyor. 2026 yılında İstanbul’da 10’u kalp nakli olmak üzere toplam bin 890 organ nakli gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

KADAVRADAN BAĞIŞ ORANI YÜZDE 13

Vefat sonrası organ bağışı oranlarının düşüklüğüne dikkat çeken Güner, "Aynı dönemde organ bağışçılarının yalnızca yüzde 13’ünü vefat eden bağışçılar oluşturdu. Organ bağışı, nakil bekleyen bir insanın sevdikleriyle daha nice anı biriktirmesini mümkün kılabilir. Siz de e-Devlet veya e-Nabız üzerinden organ bağışı beyanında bulunabilirsiniz." ifadeleriyle vatandaşa çağrıda bulundu.