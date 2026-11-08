İstanbul'da 8 bin 372 hasta organ bağışı bekliyor! En fazla istenen nakil belli oldu: İl Sağlık Müdürü vatandaşa çağrı yaptı

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İstanbul
İstanbul'da organ nakli bekleyen hastaların sayısı İl Sağlık Müdürü tarafından açıklanarak vatandaşlara bağışta bulunma çağrısı yapıldı.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kentte 8 bin 372 hastanın organ nakli beklediğini belirterek en fazla nakil beklentisinin böbrek olduğunun bilgisini verdi.
Sosyal medya hesabında güncel verileri paylaşan Güner, nakil listesindeki dağılımı açıklayarak "İstanbul’da 7 bin 129’u böbrek, 612’si karaciğer, 493’ü kalp, 79’u pankreas ve 59’u akciğer olmak üzere toplam 8 bin 372 kişi organ nakli bekliyor. 2026 yılında İstanbul’da 10’u kalp nakli olmak üzere toplam bin 890 organ nakli gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.
Vefat sonrası organ bağışı oranlarının düşüklüğüne dikkat çeken Güner, "Aynı dönemde organ bağışçılarının yalnızca yüzde 13’ünü vefat eden bağışçılar oluşturdu. Organ bağışı, nakil bekleyen bir insanın sevdikleriyle daha nice anı biriktirmesini mümkün kılabilir. Siz de e-Devlet veya e-Nabız üzerinden organ bağışı beyanında bulunabilirsiniz." ifadeleriyle vatandaşa çağrıda bulundu.