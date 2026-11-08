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Sağlık
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 19:43
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 19:49

İstanbul'da 8 bin 372 hasta organ bağışı bekliyor! En fazla istenen nakil belli oldu: İl Sağlık Müdürü vatandaşa çağrı yaptı

İstanbul'da 8 bin 372 hastanın organ bağışı beklediği açıklandı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, en fazla nakil beklenen organı duyurarak vatandaşlara bağış çağrısında bulundu.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 19:43
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 19:49

'da bekleyen hastaların sayısı İl Sağlık Müdürü tarafından açıklanarak vatandaşlara bağışta bulunma çağrısı yapıldı.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da 8 bin 372 hasta organ bağışı bekliyor! En fazla istenen nakil belli oldu: İl Sağlık Müdürü vatandaşa çağrı yaptı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kentte 8 bin 372 hastanın organ nakli beklediğini belirterek vatandaşlara organ bağışında bulunma çağrısı yaptı.
İstanbul'da 7 bin 129'u böbrek, 612'si karaciğer, 493'ü kalp, 79'u pankreas ve 59'u akciğer olmak üzere toplam 8 bin 372 hasta organ nakli beklemektedir.
2026 yılında İstanbul’da 10’u kalp nakli olmak üzere toplam bin 890 organ nakli gerçekleştirilmiştir.
Organ bağışçılarının yalnızca yüzde 13'ünü vefat eden (kadavradan) bağışçılar oluşturmaktadır.
Vatandaşlar e-Devlet veya e-Nabız üzerinden organ bağışı beyanında bulunabilmektedir.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kentte 8 bin 372 hastanın organ nakli beklediğini belirterek en fazla nakil beklentisinin böbrek olduğunun bilgisini verdi. 

İstanbul'da 8 bin 372 hasta organ bağışı bekliyor! En fazla istenen nakil belli oldu: İl Sağlık Müdürü vatandaşa çağrı yaptı

EN FAZLA NAKİL BEKLENEN ORGAN BÖBREK

Sosyal medya hesabında güncel verileri paylaşan Güner, nakil listesindeki dağılımı açıklayarak "İstanbul’da 7 bin 129’u böbrek, 612’si karaciğer, 493’ü kalp, 79’u pankreas ve 59’u akciğer olmak üzere toplam 8 bin 372 kişi organ nakli bekliyor. 2026 yılında İstanbul’da 10’u kalp nakli olmak üzere toplam bin 890 organ nakli gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 8 bin 372 hasta organ bağışı bekliyor! En fazla istenen nakil belli oldu: İl Sağlık Müdürü vatandaşa çağrı yaptı

KADAVRADAN BAĞIŞ ORANI YÜZDE 13

Vefat sonrası organ bağışı oranlarının düşüklüğüne dikkat çeken Güner, "Aynı dönemde organ bağışçılarının yalnızca yüzde 13’ünü vefat eden bağışçılar oluşturdu. Organ bağışı, nakil bekleyen bir insanın sevdikleriyle daha nice anı biriktirmesini mümkün kılabilir. Siz de e-Devlet veya e-Nabız üzerinden organ bağışı beyanında bulunabilirsiniz." ifadeleriyle vatandaşa çağrıda bulundu.

İstanbul'da 8 bin 372 hasta organ bağışı bekliyor! En fazla istenen nakil belli oldu: İl Sağlık Müdürü vatandaşa çağrı yaptı

 

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#böbrek
#İstanbul
#Organ Nakli
#İl Sağlık Müdürü
#Abdullah Emre Güner
#Sağlık
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