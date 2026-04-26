Sağlık
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Organ bağışında dijital dönem: Bakan Memişoğlu çağrı yaptı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu organ bağışı süreçlerinin dijitalleşmesiyle beraber yaşanan artışa dikkat çekti. 376 binden fazla doku ve organın hastalara umut olduğunu belirten Memişoğlu, herkesi bu iyilik hareketine katılmaya çağırdı.

Organ bağışında dijital dönem: Bakan Memişoğlu çağrı yaptı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 23:59
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 00:03

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, süreçlerinin dijitalleştiği günden bugüne 105 bin vatandaşın dijital vasiyetini oluşturarak bu iyilik hareketine katıldığını bildirdi.

HABERİN ÖZETİ

Organ bağışında dijital dönem: Bakan Memişoğlu çağrı yaptı

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışı süreçlerinin dijitalleşmesiyle 105 bin vatandaşın dijital vasiyetini oluşturduğunu ve 376 binden fazla doku ve organın hastalara umut olduğunu bildirdi.
Organ bağışı süreçleri altı ay önce kanun değişikliğiyle dijitalleştirildi.
Bugüne kadar 105 bin vatandaş dijital vasiyetini oluşturdu.
376 binden fazla doku ve organ hastalara ulaştı.
Vatandaşlar e-Devlet üzerinden bağışçı olmaya davet ediliyor.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

Memişoğlu NSosyal hesabından, Sağlık Bakanlığının, kalp nakliyle hayata tutunan Hira Ceylan ile ilgili yaptığı paylaşımı alıntılayarak, organ bağışının önemine dikkati çekti.

"ORGAN BAĞIŞLARINI KOLAY HALE GETİRDİK"

Her bağışın yeni bir hayat olduğuna işaret eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Altı ay önce hayata geçirdiğimiz kanun değişikliğiyle organ bağışı süreçlerini dijitalleştirerek çok daha kolay bir hale getirdik. O günden bugüne 105 bin vatandaşımız dijital vasiyetini oluşturarak bu iyilik hareketine katıldı. 376 binden fazla doku ve organ, hastalarımıza nefes ve umut oldu. Hira gibi nice evladımızın yüzü gülsün diye tüm vatandaşlarımızı üzerinden bağışçı olmaya davet ediyorum. Sağlıkla büyü Hira, fırçandan çıkacak o renkli dünyayı heyecanla bekliyoruz."

