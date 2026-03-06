Menü Kapat
TGRT Haber
Sağlık
 Baran Aksoy

Bakan Memişoğlu duyurdu! Bilim adamlarına maliyet desteği geliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TÜSEB ile SGK iş birliği kapsamında yürütülecek bilimsel araştırmalarda hasta maliyetlerinin SGK tarafından karşılanacağını duyurdu. Bakan Memişoğlu, "Yeni tedavi yöntemleri, ilaçlar ve sağlık teknolojilerinin geliştirilmesine güçlü finansal destek sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu duyurdu! Bilim adamlarına maliyet desteği geliyor
IHA
06.03.2026
06.03.2026
Kemal Memişoğlu bir dizi ziyaret için Tokat'a gitti. Bakan Memişoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TÜSEB ile iş birliği kapsamında yürütülecek bilimsel araştırmalarda hasta maliyetlerinin SGK tarafından karşılanacağını açıkladı.

Bakan Memişoğlu duyurdu! Bilim adamlarına maliyet desteği geliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tokat ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, TÜSEB ve SGK iş birliğiyle yürütülecek bilimsel araştırmalarda hasta maliyetlerinin SGK tarafından karşılanacağını ve bu projelere güçlü finansal destek sağlanacağını duyurdu.
TÜSEB ile SGK iş birliği kapsamında yürütülecek bilimsel araştırmalarda hasta maliyetleri SGK tarafından karşılanacak.
Yeni tedavi yöntemleri, ilaçlar ve sağlık teknolojilerinin geliştirilmesine güçlü finansal destek sağlanacak.
Bu destekle Türkiye'deki bilim insanlarının ve araştırmacıların yeni tedavi yöntemleri, ilaçlar ve cihazlar geliştirmesi hedefleniyor.
Amaç, Türkiye'yi koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle sağlık hizmetinde olduğu gibi sağlık teknolojisi ve biliminde de örnek bir ülke haline getirmek.
Bakan Memişoğlu duyurdu! Bilim adamlarına maliyet desteği geliyor

Memişoğlu, yeni tedavi yöntemleri, ilaçlar ve sağlık teknolojilerinin geliştirilmesine güçlü finansal destek sağlanacağını duyurdu.

Bakan Memişoğlu duyurdu! Bilim adamlarına maliyet desteği geliyor

"ÜRETMEYE, ÜRETENİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Memişoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile beraber Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çabasıyla, özellikle Türkiye'de yeni bir şey söyleyecek bilim insanlarının yapacakları çalışmalarda, bilimsel araştırmalarda dünyaya ve sağlığa katkı verilecek çalışmalarla ilgili, bu çalışmalarda hastalarımızın maliyetlerini Sosyal Güvenlik Kurumu karşılayacak. Bu özellikle 'üreten sağlık' mottomuzdaki Türkiye'deki yeni şeylerin söylenmesiyle ilgili gerçekten iyi bir finansal kaynak olacak. Özellikle bilim insanlarımızın, araştırmacılarımızın bu konudaki desteğiyle çok iyi şeyler söyleyeceğine, dünyaya yeni tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar, yeni cihazlar kazandıracağına eminim. Bu konuda üretmeye, üreteni desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye; koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı yaşayacak ve dünyada nasıl sağlık hizmetinde örnek olmuşsa, sağlığın teknolojisinde de biliminde de örnek ülke haline gelecek"

