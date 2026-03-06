Menü Kapat
Sağlık
Editor
 Ezgi Sezer

Ramazanda enerjiyi artıran 4 besin! Ramazanda hayatınızdan çıkarmanız gereken 4 besin

Ramazan ayında uzun süreli açlık ve susuzluk nedeniyle enerji dengesini korumak büyük önem taşır. Sahur ve iftarda doğru besinlerin tercih edilmesi gün boyunca daha zinde kalmaya yardımcı olur. Uzmanlar, kan şekerini dengede tutan ve uzun süre tok tutan gıdaların tüketilmesini önerirken, susuzluk hissini artıran ve enerji düşüşüne neden olan besinlerden uzak durulması gerektiğini vurguluyor.

Ramazanda enerjiyi artıran 4 besin! Ramazanda hayatınızdan çıkarmanız gereken 4 besin
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.03.2026
08:47
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
08:47

Ramazan ayı boyunca uzun süreli açlık ve susuzluk nedeniyle vücudun enerji dengesi büyük önem taşır. Sahur ve iftarda doğru besinleri tercih etmek gün boyunca daha zinde hissetmeye yardımcı olur. Uzmanlar, özellikle kan şekerini dengede tutan ve uzun süre tok tutan gıdaların Ramazan beslenmesinde öne çıkması gerektiğini belirtiyor. Bunun yanında bazı besinlerin ise susuzluk hissini artırdığı ve enerji düşüklüğüne neden olduğu ifade ediliyor. İşte Ramazan’da enerjinizi yükseltebilecek 4 besin ve bu süreçte uzak durmanız önerilen 4 gıda.

RAMAZAN’DA ENERJİ VEREN BESİNLER NELERDİR?

Oruç tutarken vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi doğru besinlerle almak oldukça önemlidir. Uzmanlar, lif, protein ve sağlıklı yağ açısından zengin gıdaların hem tok kalmayı kolaylaştırdığını hem de gün boyu enerjiyi koruduğunu vurguluyor.

1. Yumurta

Sahur sofralarının en önemli besinlerinden biri yumurtadır. Yüksek protein içeriği sayesinde uzun süre tok tutar ve kan şekerinin hızlı yükselmesini engeller. Aynı zamanda B vitaminleri bakımından zengin olan yumurta, gün içinde daha dinç hissetmeye yardımcı olur. Haşlanmış ya da az yağlı omlet şeklinde tüketilmesi önerilir.

Ramazanda enerjiyi artıran 4 besin! Ramazanda hayatınızdan çıkarmanız gereken 4 besin


2. Yulaf

Yulaf, lif açısından oldukça zengin bir besindir. Sindirimi yavaş gerçekleştiği için uzun süre tokluk sağlar. Bu özelliği sayesinde sahurda tüketildiğinde gün içinde açlık hissini geciktirir. Ayrıca kompleks karbonhidrat yapısı sayesinde enerji seviyesinin daha dengeli kalmasına destek olur.

Ramazanda enerjiyi artıran 4 besin! Ramazanda hayatınızdan çıkarmanız gereken 4 besin

3. Yoğurt

Probiyotik açısından zengin olan yoğurt sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Ramazanda değişen yemek saatleri nedeniyle oluşabilecek mide sorunlarının önlenmesine katkı sağlar. Aynı zamanda protein içeriği sayesinde sahurda tüketildiğinde tok kalma süresini uzatır.

Ramazanda enerjiyi artıran 4 besin! Ramazanda hayatınızdan çıkarmanız gereken 4 besin


4. Hurma

Ramazan sofralarının simgesi haline gelen hurma, doğal şeker içeriği sayesinde iftarda hızlı enerji sağlar. Lif, potasyum ve magnezyum açısından zengin olan hurma, gün boyu düşen kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Ancak porsiyon kontrolü yapılması gerektiği de unutulmamalıdır.

Ramazanda enerjiyi artıran 4 besin! Ramazanda hayatınızdan çıkarmanız gereken 4 besin


RAMAZAN’DA TÜKETİMİ SINIRLANDIRILMASI GEREKEN BESİNLER

Ramazan ayında bazı besinler vücudu olumsuz etkileyebilir. Özellikle susuzluğu artıran, kan şekerini hızlı yükselten veya sindirimi zor olan gıdalar gün içinde halsizlik hissine yol açabilir.

1. Aşırı Tuzlu Gıdalar

Turşu, salamura ürünler ve aşırı tuzlu peynirler sahurda sık tercih edilse de gün içinde susuzluk hissini artırır. Tuz oranı yüksek besinler vücudun su ihtiyacını yükseltir ve bu durum oruç süresinde daha zor bir gün geçirilmesine neden olabilir.

Ramazanda enerjiyi artıran 4 besin! Ramazanda hayatınızdan çıkarmanız gereken 4 besin


2. Şekerli ve Paketli Tatlılar

Şerbetli tatlılar ve paketli atıştırmalıklar kan şekerinin hızlı yükselip düşmesine yol açar. Bu durum kısa süre sonra yeniden açlık hissi oluşmasına ve enerji düşüklüğüne neden olabilir. Ramazan’da tatlı tüketilecekse daha hafif seçenekler tercih edilmesi önerilir.

Ramazanda enerjiyi artıran 4 besin! Ramazanda hayatınızdan çıkarmanız gereken 4 besin


3. Kızartmalar

Kızartma yöntemleriyle hazırlanan yiyecekler sindirimi zorlaştırır ve mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Aynı zamanda yağ oranı yüksek olduğu için iftar sonrası ağırlık hissi ve yorgunluk oluşturabilir. Bunun yerine ızgara, fırın veya haşlama yöntemleri daha sağlıklı kabul edilir.

Ramazanda enerjiyi artıran 4 besin! Ramazanda hayatınızdan çıkarmanız gereken 4 besin


4. Aşırı Kafein

Çay ve kahve birçok kişi için günlük rutinin önemli bir parçasıdır. Ancak sahurda aşırı kafein tüketimi gün içinde susuzluğu artırabilir. Ayrıca bazı kişilerde mide rahatsızlığı ve çarpıntı gibi sorunlara da yol açabilir.

Ramazanda enerjiyi artıran 4 besin! Ramazanda hayatınızdan çıkarmanız gereken 4 besin

RAMAZAN’DA DENGELİ BESLENME NEDEN ÖNEMLİDİR?

Ramazan ayında beslenme düzeni önemli ölçüde değişir. Gün boyunca süren açlık sonrası iftarda aşırı yemek tüketmek sindirim sorunlarına yol açabilir. Uzmanlar iftara hafif bir başlangıç yapılmasını, ardından dengeli bir ana öğün tüketilmesini öneriyor.

Sahur öğününün ise kesinlikle atlanmaması gerektiği vurgulanıyor. Sahurda protein, lif ve sağlıklı yağ içeren besinlerin birlikte tüketilmesi gün içinde enerji seviyesinin korunmasına yardımcı olur. Ayrıca iftar ile sahur arasında yeterli miktarda su içmek de vücudun sıvı dengesini korumak açısından büyük önem taşır.

Doğru besin tercihleriyle Ramazan boyunca hem enerji seviyesini korumak hem de daha rahat bir oruç süreci geçirmek mümkün olabilir. Dengeli bir beslenme planı sayesinde gün içinde yaşanan halsizlik ve yorgunluk hissi de önemli ölçüde azalabilir.

