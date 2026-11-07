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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 19:11
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 19:21

Kızamık vakaları 35 yılın zirvesinde: ABD'de ürküten tablo

ABD'dı kızamık vaka sayıları bu yıl ciddi boyutlara ulaştı. Son 35 yılın en yüksek seviyesi olarak belirtilen vakaların yarısından fazlasını gençler ve çocuklar oluşturuyor.

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Editor
 Banu İriç
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Kızamık vakaları 35 yılın zirvesinde: ABD'de ürküten tablo
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 19:11
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 19:21

'de yılı itibarıyla toplam 5 bin 182 kızamık vakası tespit edilirken, bu son 35 yılın en yüksek yıllık vaka sayısı oldu.
ABD'de kızamık vakaları giderek artıyor. 

HABERİN ÖZETİ

Kızamık vakaları 35 yılın zirvesinde: ABD'de ürküten tablo

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
ABD'de 2026 yılı itibarıyla toplam 5 bin 182 kızamık vakası tespit edilerek son 35 yılın en yüksek yıllık vaka sayısına ulaşıldı.
2026'da ABD'de toplam 5 bin 182 kızamık vakası tespit edildi.
Bu, 1991'den bu yana bildirilen en yüksek yıllık vaka sayısıdır.
Tespit edilen vakaların yüzde 60'ından fazlası çocuklar ve gençlerden oluşmaktadır.
2026 yılında kızamık nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Kızamık vakaları 35 yılın zirvesinde: ABD'de ürküten tablo

VAKALARIN YÜZDE 60'I FAZLASI ÇOCUK VE GENÇLER

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri () tarafından yayınlanan verilere göre, 2026 yılı itibarıyla ülkede toplam toplam 5 bin 182 kızamık vakası tespit edildi. Bu, 1991'den beri bildirilen en yüksek vaka sayısı oldu. Vakaların yüzde 60'ını çocuklar ve gençlerin oluşturduğu belirtildi. CDC verilerine göre 2026 yılında kızamık nedeniyle en az 4 kişi ise hayatını kaybetti.

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#kızamık
#ABD
#2026
#cdc
#Abd Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezleri
#Dünya
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