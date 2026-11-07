ABD'de 2026 yılı itibarıyla toplam 5 bin 182 kızamık vakası tespit edilirken, bu son 35 yılın en yüksek yıllık vaka sayısı oldu.

ABD'de kızamık vakaları giderek artıyor.

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HABERİN ÖZETİ Kızamık vakaları 35 yılın zirvesinde: ABD'de ürküten tablo ABD'de 2026 yılı itibarıyla toplam 5 bin 182 kızamık vakası tespit edilerek son 35 yılın en yüksek yıllık vaka sayısına ulaşıldı. 2026'da ABD'de toplam 5 bin 182 kızamık vakası tespit edildi. Bu, 1991'den bu yana bildirilen en yüksek yıllık vaka sayısıdır. Tespit edilen vakaların yüzde 60'ından fazlası çocuklar ve gençlerden oluşmaktadır. 2026 yılında kızamık nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti.

VAKALARIN YÜZDE 60'I FAZLASI ÇOCUK VE GENÇLER

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan verilere göre, 2026 yılı itibarıyla ülkede toplam toplam 5 bin 182 kızamık vakası tespit edildi. Bu, 1991'den beri bildirilen en yüksek vaka sayısı oldu. Vakaların yüzde 60'ını çocuklar ve gençlerin oluşturduğu belirtildi. CDC verilerine göre 2026 yılında kızamık nedeniyle en az 4 kişi ise hayatını kaybetti.