AVM’de silah paniği: Vatandaşlar intihar ettiğini sandı

Saat 16.30 sıralarında Ömer Türkçakal bulvarında bulunan Outlet Center AVM'de meydana gelen olayda iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen şahsın yanında taşıdığı silah ateş aldı.

MÜŞTERİLER VE ÇALIŞANLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Kanlar içinde yere yığılan vatandaş için bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silah sesleri ile müşteriler ve mağaza çalışanları büyük panik yaşadı. Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerindeki silah üzerinde çalışma yaptı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.