Aydın'da "Çember-113" Operasyonu! Aranan 41 kişi yakalandı

Yurt genelinde aranan suçluların yakalanmasına yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Aydın'da, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 19-21 Şubat 2026 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı olarak "Çember-113" Operasyonu gerçekleştirildi.

82 unsur ve 246 personelin katılımıyla yapılan çalışmalarda 10'u 0-2 yıl, 10'u 2-5 yıl, 3'ü 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranan şahıslar olmak üzere toplam 41 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca yakalanan şahıslar arasında 3 uyuşturucu, 3 hırsızlık, 3 dolandırıcılık, 2 kasten yaralama, 1 Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama, 1 tehdit, 10 diğer suçlardan, 18 ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan şahıslar yer aldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada "Suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam ediyor" ifadeleri yer aldı.