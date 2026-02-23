Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Nevşehir'de Kapucubaşı Mahallesi'nde Tataroğlu Sokak'ta bulunan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken yangın çevrede büyük paniğe neden oldu.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.