Kamyonet menfeze devrildi! Fezi kazada yaralılar var

Amasya'da feci bir trafik kazası yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yeşildere köyünden İbecik köyü yönüne seyreden Dursun Erginyavuz idaresindeki kamyonet, viraja hızlı girmesi sonucu kontrolden çıkarak menfeze devrildi.

Kazanın yetkili birimlere bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile eşi Sedef Erginyavuz ve Ahmet Altıntaş yaralandı. Hasar gören araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.