Balıkesir'de otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Balıkesir OSB bölgesi şehir istikameti köprülü kavşak yan yol ayrımında feci bir trafik kazası meydana geldi. Yan yolda kontrolden çıkan 10 FD 920 plakalı otomobil şarampole devrildi.
Kazanın etkisiyle şoför ve araçta bulunan yolcuların dışarı fırladıkları görüldü. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.
Olayda bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralı olarak kaldırıldıkları Balıkesir Atatürk Şehir ve Üniversite Hastanelerinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Öte yandan şarampole yuvarlanan otomobil ise adeta hurda yığınına döndü.