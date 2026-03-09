Balıkesir OSB bölgesi şehir istikameti köprülü kavşak yan yol ayrımında feci bir trafik kazası meydana geldi. Yan yolda kontrolden çıkan 10 FD 920 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Balıkesir'de otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı Balıkesir OSB bölgesi şehir istikameti köprülü kavşak yan yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada 10 FD 920 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın etkisiyle şoför ve araçta bulunan yolcular dışarı fırladı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Hayatını kaybeden kişi ve yaralılar Balıkesir Atatürk Şehir ve Üniversite Hastanelerine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kazanın etkisiyle şoför ve araçta bulunan yolcuların dışarı fırladıkları görüldü. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Olayda bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralı olarak kaldırıldıkları Balıkesir Atatürk Şehir ve Üniversite Hastanelerinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Öte yandan şarampole yuvarlanan otomobil ise adeta hurda yığınına döndü.