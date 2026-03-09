Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Balıkesir'de otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) seyir halindeki otomobil, yol ayrımında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 01:39
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 01:56

Balıkesir OSB bölgesi şehir istikameti köprülü kavşak yan yol ayrımında feci bir trafik kazası meydana geldi. Yan yolda kontrolden çıkan 10 FD 920 plakalı otomobil şarampole devrildi.

HABERİN ÖZETİ

Balıkesir'de otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Balıkesir OSB bölgesi şehir istikameti köprülü kavşak yan yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kazada 10 FD 920 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazanın etkisiyle şoför ve araçta bulunan yolcular dışarı fırladı.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.
Hayatını kaybeden kişi ve yaralılar Balıkesir Atatürk Şehir ve Üniversite Hastanelerine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Balıkesir'de otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Kazanın etkisiyle şoför ve araçta bulunan yolcuların dışarı fırladıkları görüldü. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Balıkesir'de otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Olayda bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralı olarak kaldırıldıkları Balıkesir Atatürk Şehir ve Üniversite Hastanelerinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Balıkesir'de otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Öte yandan şarampole yuvarlanan otomobil ise adeta hurda yığınına döndü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bursa'da 'el freni' faciası! 1 ölü, 2 ağır yaralı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kaza sonrası hızını alamadı! Park halindeki araçlara da çarptı
ETİKETLER
#yaralılar
#Ölümlü Kaza
#Balıkesir Trafik Kazası
#Şarampole Devrilen Araç
#Köprülü Kavşak
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.