Bursa'da 'el freni' faciası! 1 ölü, 2 ağır yaralı

Bursa'da meydana gelen kazada el freni unutulan park halindeki otomobil yokuş aşağı inerken kaldırımda yürüyen dede ve torunlarına çarptı. Torunlardan biri hayatını kaybederken dede ve diğer torunun durumu da ciddiyetini koruyor. İşte iç burkan kazanın kamera görüntüleri...

08.03.2026
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
saat ikonu 15:57

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada el freni unutulan park halindeki otomobil yokuş aşağı inerken kaldırımda yürüyen dede ve torunlarına çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı, bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da 'el freni' faciası! 1 ölü, 2 ağır yaralı



MARKETE GİTTİ, EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU

Kaza, saat 12.00 sıralarında Yenimahalle Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Mücahit S. (30), 34 GYL 461 plakalı otomobilini yol kenarında park edip markete gitti. Yokuş aşağı el freni çekimi unutularak bırakılan araç hızlandı.

Hızlı olan araç yaklaşık 300 metre ileride el ele tutuşarak kaldırımda yürüyen dede Piri Durgut (70), torunları Ayaz (13) ve Öykü Durgut'a (11) çarptı. Sürüklenen otomobil, site duvarına çıkıp direğe çarparak durdu.

Bursa'da 'el freni' faciası! 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kaza sonucu dede ve torunları ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Öykü Durgut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aracın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa'da 'el freni' faciası! 1 ölü, 2 ağır yaralı


Olayı duyarak hastaneye gelen anne Elif G. (34) büyük üzüntü yaşadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Yolun karşısına geçerken tır çarptı! Küçükçekmece'deki feci kaza kamerada
Diyarbakır'da 10 aracın karıştığı feci kaza
#Yaşam
