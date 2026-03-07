Diyarbakır'da 10 aracın karıştığı feci kaza

Diyarbakır'da çok sayıda aracın karıştığı feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 40. kilometresi oldu.

Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı sebebiyle meydana gelen kazaya 10 araç karıştı. Kazada çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda oluşan aksama, jandarma ekiplerinin kontrolü sağlamasıyla giderildi.