Baş gardiyanın gizemli ölümü: Cansız bedeni, evinde bulundu

Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli baş gardiyan Hayal Alkış’a ulaşamayan yakınları güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine baş gardiyanın evine gelen ekipler, genç kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Alkış'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen olay yerine gelerek bilgi aldı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Alkış'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Aydın Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Bir süre önce eşinden boşanan Hayal Alkış'ın evli ve 3 çocuk babası gardiyan S.V. tarafından darp edildiği iddia edildi. Olayın ardından şüpheli S.V. ise gözaltına alındı. Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün geçirilen S.V. sorgu için Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.