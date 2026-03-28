Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli baş gardiyan Hayal Alkış’a ulaşamayan yakınları güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine baş gardiyanın evine gelen ekipler, genç kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Alkış'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

HABERİN ÖZETİ Baş gardiyanın gizemli ölümü: Cansız bedeni, evinde bulundu Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli baş gardiyan Hayal Alkış, evinde hareketsiz yatarken ölü bulundu ve bu olayla ilgili evli ve 3 çocuk babası bir gardiyan gözaltına alındı. Nazilli Ceza İnfaz Kurumu baş gardiyanı Hayal Alkış'a ulaşamayan yakınları güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ekipler, baş gardiyanı evinde hareketsiz yatarken buldu ve sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ve İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen geldi. Alkış'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bir süre önce eşinden boşanan Hayal Alkış'ın, evli ve 3 çocuk babası gardiyan S.V. tarafından darp edildiği iddia edildi. Şüpheli S.V. gözaltına alındı ve sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen olay yerine gelerek bilgi aldı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Alkış'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Aydın Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

BAŞKA BİR GARDİYANDANDAN İDDİASI

Bir süre önce eşinden boşanan Hayal Alkış'ın evli ve 3 çocuk babası gardiyan S.V. tarafından darp edildiği iddia edildi. Olayın ardından şüpheli S.V. ise gözaltına alındı. Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün geçirilen S.V. sorgu için Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.