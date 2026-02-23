Batman'da uzun namlulu silahla sokakta rastgele ateş açtı: 2 yaralı

Akşam saat 19.30 sıralarında Batman'da Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Öğretmen Evi önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, elindeki uzun namlulu silahla çevreye rastgele ateş etmeye başladı.

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Silahtan çıkan kurşunların hedefi olan 2 vatandaş yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak, caddeyi yaya ve araç trafiğine kısmen kapattı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yeri inceleme ekipleri yerdeki silah ve kovanlar üzerinde detaylı inceleme başlatırken, kaçan şahıs kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.