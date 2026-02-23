Sakarya'nın Arifiye ilçesi Anadolu Otoyolu Akyazı istikametinde 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Kaza, Sakarya'nın Arifiye ilçesi Türkçaybaşı Mahallesi Anadolu Otoyolu Akyazı mevkiinde meydana geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sakarya geçişinde zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var, Ankara istikameti geçişe kapandı Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Anadolu Otoyolu'nun Akyazı istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 16 araç karıştı ve 14 kişi yaralandı. Kazada aralarında tır, yolcu otobüsü ve otomobillerin bulunduğu toplam 16 araç yer aldı. Kaza sonucu 14 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ankara istikameti kaza nedeniyle geçişe kapandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

TIR, YOLCU OTOBÜSÜ VE OTOMOBİLLERİN DE BULUNDUĞU 16 ARAÇ KAZA YAPTI

Edinilen bilgilere göre aralarında tır, yolcu otobüsü ve otomobillerinde bulunduğu toplam 16 araç kazaya karıştı. İlk bilgilere göre kazada toplam 14 kişi yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ANKARA YOLU GEÇİŞE KAPANDI

Ankara istikameti kaza sebebiyle geçişe kapandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edilirken, kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.