Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Sakarya geçişinde zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var, Ankara istikameti geçişe kapandı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Ankara geçişi kaza sebebiyle geçişe kapandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 00:36
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 00:46

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Anadolu Otoyolu Akyazı istikametinde 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.
Kaza, Sakarya'nın Arifiye ilçesi Türkçaybaşı Mahallesi Anadolu Otoyolu Akyazı mevkiinde meydana geldi.

HABERİN ÖZETİ

Sakarya geçişinde zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var, Ankara istikameti geçişe kapandı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Anadolu Otoyolu'nun Akyazı istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 16 araç karıştı ve 14 kişi yaralandı.
Kazada aralarında tır, yolcu otobüsü ve otomobillerin bulunduğu toplam 16 araç yer aldı.
Kaza sonucu 14 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ankara istikameti kaza nedeniyle geçişe kapandı.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Sakarya geçişinde zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var, Ankara istikameti geçişe kapandı

TIR, YOLCU OTOBÜSÜ VE OTOMOBİLLERİN DE BULUNDUĞU 16 ARAÇ KAZA YAPTI

Edinilen bilgilere göre aralarında tır, yolcu otobüsü ve otomobillerinde bulunduğu toplam 16 araç kazaya karıştı. İlk bilgilere göre kazada toplam 14 kişi yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sakarya geçişinde zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var, Ankara istikameti geçişe kapandı

ANKARA YOLU GEÇİŞE KAPANDI

Ankara istikameti kaza sebebiyle geçişe kapandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edilirken, kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Batman'da feci kaza! Araç uçuruma yuvarlandı: 3 ağır yaralı
Kaza değil cinayete teşebbüs! Çarptığı kadını metrelerce havaya fırlattı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.